Як батьки виховують дитину лінивою: 8 речей, які не можна забороняти малюку

Часто молоді батьки, особливо якщо в них лише одна дитина, настільки турбуються про її добробут, що часто намагаються уберегти дитину навіть від тих речей, які потрібні їй елементарно для розвитку.

Фразами "Не чіпай!", "Не ходи!", "Впадеш!", "Розіб’єшся!" та іншими батьки програмують малюка на бездіяльність, передає видання Coma.

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"Аби тільки їм було спокійно, а потім вони дивуються, чому дитина ні до чого не прагне, коли стає старшою. Оберігати дитину від реальної небезпеки потрібно, але є ті речі, які ні в якому разі не можна забороняти дитині", – наголошують експерти.

Ось 8 речей, які не можна забороняти дитині:

Їсти самому

Так, інколи простіше нагодувати дитину самому, але це не зовсім правильно, бо малеча теж має навчитися цьому. Але, заборонивши самостійно поїсти, ми заважаємо малюку дорослішати, бути впевненим у своїх силах, брати на себе відповідальність.

Адже це перші кроки дитини на шляху до самостійності, тож не заважайте її проявам. До того ж, це впливає на розвиток моторики.

Допомагати батькам

Дорослі часом можуть турбуватися, що малюк щось розіб’є, розіллє, не донесе тощо і тому всіляко його контролюють, щоб він ні в якому разі нічого не чіпав і не розсипав. Але через кілька років ці скарги змінюються на інші: "Він/вона нічого не хоче робити!".



Не сваріть її, якщо дитина випадково розбила вазу / Фото "Вартова башта"

Чому? Бо батьки самі свого часу вплинули своїми заборонами на його бажання брати участь у домашніх справах. А ще малечі дуже потрібні похвала і схвалення від батьків. Тож, просіть дитину допомогти вам, дозволяйте допомагати та дякуйте за все.

Помилятися

Помилки завжди важливі як для дітей, так і для дорослих. Адж помилятися і пробувати заново – це шлях для розвитку. Тому не забороняйте малюку помилятися, нехай він перевірить свої сили: щось зробить правильно, а щось – не дуже.

Так, дитина зможе зрозуміти різницю між тим, що добре, а що погано, до чого варто прагнути, а чого – уникати.

Дуріти, шуміти, кричати та бігати

Саме так дитина висловлює свої емоції, відпочиває, розслабляється, видає енергію, яка накопичилася в організмі. Інколи така поведінка недоречна, але вдома дозвольте малюкові бути таким, яким йому хочеться.

Зробіть ваш будинок – місцем сили для нього. Також можете спробувати разом з малюком подуріти, пострибати та покидатися подушками – це забезпечить вам веселий вечір та відмінний настрій.

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Гратися з водою

Вода – це ідеальний спосіб розвинути дитячу фантазію через гру. Адже вона вабить не тільки малюків, а й старших дітей.

Тому, замість заборон у водні ігри, краще організуйте дитині простір і інструменти (каструлі, тазики та мочалки, що вбирають вологу), приєднуйтесь до пустощів і отримуйте задоволення разом зі своїм допитливим чадом.

Не доїдати обід

Організм дитини – сформована біосистема, яка достеменно знає, що потрібно з’їсти й в якій кількості. Організм це знає і підказує дитині, набагато краще, ніж це можете знати ви.

Тому для формування правильного ставлення до їжі та щоб не переїдати, дозвольте дитині самому регулювати розмір власної порції обіду. Повірте, вам це дозволить уникнути в майбутньому великої кількості проблем зі шлунком.

Розповідати байки

Не можна забороняти дитині розповідати небилиці. Бо вигадки – це природна і дуже важлива частина розвитку дитини, яка дозволяє розвиватися її правій півкулі, що відповідає за функції творчості, пам’яті, інтуїції, за музикальність і емоції.

Краще підтримайте цю гру в небилиці та проявіть щирий інтерес до розповідей дитини.

Висловлювати свою думку

Пам’ятайте, що дитина – це маленька особистість, повноправний член сім’ї, і у неї теж може бути своя думка. Тому говоріть із нею на рівних, слухайте її та пам’ятайте, що вона теж має бажання, вона теж відчуває і думає.