Як Кейт Міддлтон виховує своїх дітей: правила від королеви

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон, яка є іконою стилю, вдало поєднує виховання дітей з королівським життям. Її вважають сучасною матір’ю, яка завжди ідеально виглядає та є взірцем для всіх матерів. Зауважимо, що у королівської пари троє дітей: 6-річний принц Джордж, 4-річна принцеса Шарлотта та принц Луї, якому лише 18 місяців.

Як Кейт Міддлтон виховує дітей та одночасно є улюбленицею публіки – кілька корисних порад для матерів дізналося видання Ukr.Media.

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Не перекладати відповідальність за дітей на інших

Звичайно ж, у королівських родинах до виховання дітей долучають няні, оскільки відомі люди не сидять постійно вдома. Проте Кейт самостійно доглядає за своїми дітьми та повністю віддає себе вихованню і, водночас, королева продовжує з'являтися на публіці.

І хоча для доньки Шарлоти таки найняли няню, проте Міддлтон часто можна побачити на фото, де вона на прогулянці з дітьми чи проводить з ним час окремо. Герцогиня наголошує, що такими діями між мамою та дитиною створюється міцний зв’язок.

Захищати особисте життя своїх дітей

Увага папараці до Кейт Міллдтон завжди особлива, проте королева може в будь-який момент сказати їм "ні", аби вони не приділяли малечі зайву увагу.



Кейт Міддлтон оберігає своїх дітей від набридливих папараці

Її в цьому дуже підтримує чоловік принц Вільям, який завжди допоможе захистити своїх дітей від оточення. За словами королеви, простір сім'ї є дуже важливим.

Щасливі моменти потрібно фотографувати

Кейт Міддлтон поділилася, що сама робить сімейні фото, якими часто ділиться в соцмережах. Герцогиня вважає, що такі кадри є обов’язковою частина життя сім'ї, бо так можна запам’ятати найяскравіші та найщасливіші моменти, про які можна буде з часом згадати.

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Немає нічого поганого в тому, щоб переїхати в більш тихе місце

З огляду на життя королівської сім’ї помітно, що Кейт і Вільям намагаються тримати особисте життя подалі від суспільної метушні. На думку королеви, переїзд в передмістя дозволить дітям по-справжньому насолоджуватися дитинством, адже там вони зможуть зробити що завгодно і не будуть "на гачку у папараці".



Кейт Міддлтон та принц Вільям з дітьми

Не варто нехтувати допомогою рідних

Помітно, що Кейт дуже турбується про життя своїх дітей та намагається постійно бути поруч з ними. Проте королева не приховує, що часто звертається за порадами до мами чи приймає допомогу від близьких. Адже часто зауваження батьків допомагають зміцнити сімейне життя. Кейт вважає, що мама повинна довіряти своїм родичам.

Трохи сімейних фото від королівської родини