Як навчити дитину говорити: прості поради

Психологи стверджують, що саме в період від народження до трьох років у людини відбувається найактивніший розвиток. І оскільки дитина щодня вчиться чомусь новому, то вже за 7-9 місяців вона може почати говорити свої перші слова. Окрім того, потрібно вчити дітей розмовляти та правильно вимовляти слова.

А від того, наскільки грамотним буде підхід батьків до розмови дитини, залежать багато його подальших навичок, зокрема і вміння формулювати свої думки, передає видання Tochka.net.

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Як навчити дитину говорити

Розмовляйте багато

Навіть якщо вам здається, що малюк ще зовсім нічого не розуміє, все одно з самого народження розмовляйте із ним. Нехай він чує вашу мову, інтонацію та емоції. Поступово до нього прийде розуміння і зіставлення слів із діями. Описуйте дитині все – як готуєте обід, вдягаєте малечу, а також називайте предмети і явища.

Зображуйте звуки

Дуже корисне заняття для дитини – слухати навколишні звуки в маминій інтерпретації. Кажіть, що машина сигналить: "бі-бі", вода шумить: "кап-кап", кіт муркоче: "мур-р-р", жук летить: "ж-ж-ж", ніжки тупотять: "топ-топ" тощо. Дитина може швидко запам'ятати такі склади.

І заохочуй спроби дитини повторювати за вами і зображати прості для неї звуки, повторюйте за нею, розповідайте, хто як говорить.

Використовуйте міміку

Розмовляючи з дитиною, повертайтеся до неї обличчям, нехай вона бачить вашу міміку, жести, посмішку тощо. Показуйте їй повітряний поцілунок, робіть гримаси, привертайте її увагу до свого обличчя. А, промовляючи різні звуки, показуйте, як вам в цьому допомагають язик, губи та зуби.

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Влаштуйте пальчикові ігри

Запропонуйте малюкові пограти з дрібними предметами: квасолею, горохом, ґудзиками, намистинками тощо. Ще можете побудувати з піску замки і зліпити з пластиліну фігурки. Ці заняття чудово розвивають дрібну моторику пальців і впливають на розвиток мови.

Читайте малечі казки

І обов'язково виразно, за ролями, з різною інтонацією, швидкістю, гучністю та емоціями. Ви можете читати чи розповідати вірші, скоромовки, загадки, співати пісні протягом усього дня. Також періодично повертайся до вже знайомих сюжетів, бо малюки дуже люблять повтори, впізнають їх і намагаються повторювати за вами.

Скажіть "Я тебе не розумію"

Не поспішайте кидатися виконувати мовчазні прохання своєї дитини. Якщо вона потягнула ручки, показуючи на іграшку, то стимулюйте її назвати потрібний предмет. "Я тебе не розумію. Скажи, що ти хочеш?" Запропонуй малечі замість бажаного зайчика ложку, а коли малюк не погодиться, продовжуйте перелічувати інші предмети, що розташовані поруч. Але не випробовуй його терпіння занадто довго і віддайте іграшку, промовивши її назву.

Тож, більше спілкуйтеся з дитиною, допомагайте їй розвиватися, але не квапте і не тисніть на неї, щоб не відбити охоту починати говорити.