До початку навчального року в Україні залишилось менше місяця. Після довготривалого карантину, дистанційного навчання та літніх канікул діти можуть набагато важче перенести щоденні ранкові підйоми вже з вересня. Пропонуємо вам декілька порад, які краще налаштують ваших дітей на міцний сон.

Декілька років тому доктор Вітні Робан із Американської асоціації сну назвала сім порад здорового сну для ваших дітей, пише The Huffington Post.

Варто знати Як працюватимуть школи в червоних зонах з 1 вересня: пояснення Шмигаля



Як привчити дітей до раннього сну перед школою / Інфографіка: 24 канал

Потрібна тривалість сну

Рекомендований час можна визначити за віком дитини. Експерт рекомендує вкладати дітей спати на 15 хвилин раніше, доки не досягнете потрібного часу. Іншими словами, якщо дитина повинна у шкільний період лягати о 21:00, за 4 дні до 1 вересня почніть вкладати її на 15 хвилин раніше, доки не досягнете потрібного часу.

Вимикайте гаджети

Діти повинні вимкнути гаджети хоча б за годину до сну. Також не вмикайте яскравого світла у кімнаті перед сном.

Дітям слід бачити час, коли вони лягають

Добре, якщо у дитячій висить цифровий годинник, на якому малюки можуть побачити, коли лягають і прокидаються. Це дозволяє дітям відчувати контроль над правилами сну. Для малюків, які ще не розуміються на цифрах, біля годинника можна повісити спеціальну табличку. Наприклад, якщо дитина повинна лягати о 20:00 – напишіть цей час на папері. Тоді вона порівнюватиме написане і час на годиннику.

Зверніть увагу Які обстеження має пройти дитина перед школою

Режим вкладання

Режим вкладання має щоразу включати однакові дії – розстеляння ліжка, збирання іграшок. Доктор Робан додає, що для маленьких дітей процедура не повинна тривати довше 15 хвилин. За її словами, режим вкладання також не дозволить малим маніпулювати, відкладаючи сон якомога на довше й спричинюючи перевтому.

Уся родина повинна дотримуватися правил

Усі члени родини, які мають стосунок до сну дітей, повинні прийняти одинакові правила. Тільки спільними зусиллями й дотримуючись однакового режиму, можна разом подолати проблеми.

Заохочуйте дітей призами

Оберіть найголовніше правило сну для дитини – якщо вона дотрималася вашої умови, віддячте їй заохочувальним подарунком. Тиким чином можна ефективно працювати із дуже активними дітьми, яким важко заспокоїтися перед сном.

Будьте наполегливими

Доктор Робан наголошує, що тільки з допомогою батьків діти навчаться вчасно лягати спати й уся родина уникне стресу від переходу на новий режим після закінчення канікул.