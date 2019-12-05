Як виховати дисципліновану дитину через ігри та розваги

Для виховання дійсно відповідальної та дисциплінованої дитини, батькам для початку потрібно сформувати загальне та зрозуміле поняття відповідальності, описати його як цінність і керуватися нею всією сім’єю.

Наставниця у "Креативній міжнародній дитячій школі" Олена Маркова у коментарях 24 каналу привела декілька корисних методик, що сприятимуть формуванню у дітей відповідального ставлення до будь-чого.

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До того ж, це не лише виховні моменти, а й чудові ідеї для спільного сімейного відпочинку:

Спільний перегляд мультфільмів, а після – аналіз поведінки героїв

Зауважимо, що аналізувати необхідно, як позитивних, так і негативних персонажів. Потрібно ставити запитання: а як би ти вчинив? що можна зробити, щоб виправити ситуацію? Подібні запитання наштовхують на роздуми та пошук інших моделей поведінки.

Аналіз оповідань та фільмів

Психологи наголошують, що потрібно аналізувати поведінку героїв, а ще краще – порівнювати вчинки різних персонажів та робити розгорнуті висновки. Такий метод навчить дитину розрізняти хороші та погані вчинки.



Обговорюйте з дитиною поведінку героїв у казках та мультиках/ Фото evahappyma

Техніка сторітеллінг

Сторітеллінг – це мистецтво розповідати історії, у які потрібно вкласти навчальний сенс. Разом з дитиною ви можете скласти історію про відповідальну дівчинку Катю, або про безвідповідального Сашка. Звісно, підвести підсумки повинна сама дитина.

Створення таблиці вчинків на тиждень

Тут необхідно сформувати певний список завдань, які потребують особливого відповідального ставлення. Розташувати цю таблицю потрібно на видному місці, щоб кожного дня підводити підсумки, використовуючи наклейки, яскраві маркери, відмічаючи успіхи і досягнення.

А в кінці тижня, як нагорода – спільний похід в кіно, книжка чи цікава гра. Так, через три-чотири тижні ви побачите чудовий результат.

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Гра – картки з описом ситуації

Цікаво буде всією сім’єю створити картки, типу – "відповідальний", "безвідповідальний", "подумати" тощо. Кожен пропонує якусь історію чи ситуацію, і всі колегіально вирішують – яка картка підходить кожному персонажу.

Тож обговорюйте, пояснюйте, грайте і залишайтесь прикладом для своїх дітей!