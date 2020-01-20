Як виховати у дитини впевненість у собі: цікаві поради від моделі

Кожна мама хоче виховувати своїх дітей впевненими в собі – щоб вони любили своє тіло, довіряли своєму мозку та йшли за своїми інстинктами. Модель, мама, активістка Кеті Віллкокс поділилася власною ідеєю, як вона виховує впевнену у собі доньку.

На думку моделі, найважливіше – це створити середовище, яке б розвивало природні таланти та здібності дитини, а також впевненість у власних силах. Адже дівчатка стикаються з більшим соціальним тиском, ніж хлопчики, каже Кеті виданню Wellandgood.

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"Ми з чоловіком часто говоримо про те, як ми будемо виховувати нашу 19-місячну доньку, Трю, бути самовпевненою і забезпеченою", – сказала Кеті Віллкокс. За її словами, дівчинка сама повинна вирішити, якою людиною хоче бути, а завдання батьків – любити і приймати її такою, якою вона є.

Тому ми створюємо дім, де наша дочка відчуває себе люблячою та важливою, і ви можете зробити те ж саме для своїх дітей,

– порадила модель.

Як виховати у дитини впевненість у собі

Сприяти безумовній любові

Кеті Віллкокс розповіла, що вона стикається з жінками, які були невпевнені в собі через дитячі переживання. Вони не тільки відчували, що їх обговорюють однокласники та суспільство, вони також стикалися з критикою батьків.

Очікування батьків, що малеча буде займатися спортом, який дорослі люблять, або добре вчитися у школі – ці речі суперечать природному почуттю себе, інтересу чи стилю навчання та можуть тиснути на дітей.

Окрім того, перевірити свою дитину, відзначаючи речі, які приносять їй радість, – прекрасний приклад безумовної любові.

Відкрите спілкування

Модель наголосила, що вона любить говорити про силу підсвідомості. «В середньому ми бачимо понад три тисячі оголошень на день, але запам’ятовуються лише деякі. Людей вразливими до реклами та ЗМІ робить підсвідома емоційна реакція на повідомлення, які вони зображають», – сказала вона.

"Ідеальний приклад – худа дівчина як ідеал краси. Ви коли-небудь аналізували, що це символізує і чому цей посил такий потужний? Тому що ваша підсвідомість вже усвідомила вигадку про те, що вам потрібно бути худим, щоб бути коханими, прийнятими, успішними, важливими та оціненими як жінки", – наголосила Кеті.

За її словами, почуття самооцінки вашої дитини кожен день буде атакуватися рекламодавцями, які хочуть отримати прибуток від її емоцій. Єдиний спосіб боротися з цим – це відкрите спілкування про образи, очікування та переконання. Це означає говорити про такі речі, як статеве дозрівання, ПМС, секс, порно, здорові стосунки, соціальні медіа, самолюбство, відповідальність і так далі.

Адже якщо ви цього не робитимете – то ваша дитина шукатиме відповіді в інтернеті , і всі ми знаємо, що те, що вона знайде, швидше за все, буде, м’яко кажучи, неточним. Пам’ятайте, ці розмови незручні лише для вас.

Зрозумійте свій вплив

"Наші діти вчать нас любити своє тіло. Адже малеча завжди сидить зручно – горблячись чи випираюи живіт, не питаючи, як виглядає її тіло. Це річ, яку я хочу зберегти", – відповіла Кеті Віллкокс.

Окрім того, модель звертає велику увагу на збалансований підхід до їжі та фізичних вправ у вихованні дітей. Ось що вона радить: