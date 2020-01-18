Як зрозуміти, чи готова дитина залишатися вдома сама

Часто буває так, що вам немає з ким залишити свою дитину, але терміново потрібно піти з дому. Може, вже прийшов час залишити малечу наодинці? Однак, з цим не варто поспішати, впевніться, що дитина вже дійсно підросла і готова побути вдома деякий час сама.

Як зрозуміти, що дитина ще не готова

"Перша ознака цього – це те, що вона звертається до вас за допомогою навіть при найменших труднощах", – наголошує експерт з дитячої педагогіки Тім Елмор. Така поведінка означає, що вона ще не може подбати про себе сама, передає видання Working Mother.

Цікаво! Як зрозуміти, що ви класні батьки: пояснення психолога

Також варто звернути увагу на те, чи дотримується ваш син чи донька встановлених правил, і як він / вона поводиться у нестандартних ситуаціях.

Ще один момент – це як сама дитина ставиться до ідеї залишитись вдома наодинці. На думку психологині Айлін Кенеді-Мур, якщо дитина помітно хвилюється, коли ви обговорюєте таку можливість, то, ймовірно, це ще рано робити.

Як підготуватися батькам і дитині

Якщо ж батьки разом з дитиною готові до важливого кроку, слід підготуватись перед тим, як віддати дитині ключі.

Перед тим, як ваша дитина почне залишатись сама вдома після уроків, психологи радять почати з невеликих пробних інтервалів: 10-20 хвилин. Коли побачите, що ваш син чи донька залишається наодинці без жодних проблем, можна збільшувати періоди самостійності.



Дитина залишилася сама вдома

Експерт Ямаліс Діас радить скласти список телефонів, які можуть знадобитись при виникненні надзвичайної ситуації. Не забудьте додати до нього всі номери телефонів, за якими можна зв’язатись з батьками, родичами чи сусідами, яким ви довіряєте.

Окрім того, запишіть інструкції, що потрібно робити в найбільш поширених небезпечних ситуаціях. Наприклад, якщо незнайомець дзвонить в двері чи щось випитують по домашньому телефону.

До теми! Які три звички найбільше впливають на розвиток мозку дитини

Також звертайте увагу і на те, скільки часу ваша дитина проводить перед телевізором чи комп’ютером, поки вас немає. Адже, якщо у дитини є вільний доступ до смартфону чи планшету, навряд чи ви зможете проконтролювати, скільки часу вона за ними просидить.