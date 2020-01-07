Як зрозуміти, що ви розпестили свою дитину: 10 поширених ознак

Ніхто з батьків не хоче виростити розбещену дитини, але інколи бажання дати дітям найкраще призводить до таких наслідків. Психологи розповіли, як зрозуміти, що ситуація виходить з-під контролю.

Синдром розбещеної дитини – так це називається на мові науки – характеризується певними моделями поведінки, передає видання AdMe.

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10 ознак того, що ви розпестили свою дитину

Дитина може бути ввічлива з іншими, але ви від нього "спасибі" не дочекаєтеся

Дитина може демонструвати гарне виховання при сторонніх, але в колі сім'ї навіть не дякувати рідним. Це доказ розбещеності, адже малеча забуває говорити «спасибі» не навмисно, а тому, що приймає все, що роблять для нього близькі, як належне.

На думку психологів, така поведінка в майбутньому привести до проблем в міжособистісних відносинах, бо батьки не навчили дитину бути вдячною тим, хто для них ближче всіх.

Не може впоратися з простими домашніми справами

Одне із завдань відповідальних батьків – допомогти дитині стати самостійним. Ідеально, якщо у 3 роки діти вже можуть прибирати за собою іграшки, в 7 – управлятися з пилососом, в 13 здатні самі почистити і відварити картоплю на всю сім'ю.



Не бійтеся давати дітям домашні обов'язки / Фото luchanka

Але якщо всі спроби залучити дитину до домашніх справ здаються марними – дитина каже, що не хоче, не вміє чи у нього не виходить і ви з цим миритеся – це ознака розбещеності.

Згідно зі статистикою, сучасні діти у віці 3-12 років допомагають по господарству близько 3 годин на тиждень (а за комп'ютером, до речі, проводять не менше 14). До того ж, це необхідні вміння та важливі життєві навички, яких варто навчити кожну дитину.

Дитина не ладить із однолітками, вважає, що вони поводяться неправильно

У спілкуванні з іншими дітьми розбещена дитина абсолютно не готова зіткнутися з тим, що потрібно не тільки брати, а й віддавати. Невміння враховувати потреби інших, нечутливість до них, робить його небажаним в колі однолітків. Йому стає некомфортно, він вважає, що всі діти поводяться "неправильно".

Влаштовує істерики, коли не отримує бажаного

Малюки часто не вміють висловлювати свої почуття, не справляються з емоціями, втомлюються, плачуть, падають на підлогу і стукають ногами, але це – нормально. Тоді їм потрібно допомогти і поспівчувати.

Якщо ж дитина вже вийшла з дошкільного віку, але все ще продовжує вести себе як мале дитя, при цьому вибираючи час і місце для демонстрації своїх сліз, то вони явно маніпулюють.

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Не любить діяльність, в якій є елемент змагання

Важливий урок, який потрібно піднести до дитини в дитинстві, полягає в тому, що всі ми час від часу можемо програвати, в цьому немає ніякої трагедії і програш слід сприймати гідно.

З розбещеним сином все життя грають у піддавки, його не вчать отримувати задоволення від самого змагання. Тому, зіткнувшись з тим, що в дорослому життя він не завжди виграватиме він уникатиме будь-якої змагальної діяльності, особливо в команді.

Має низьку самооцінку, невпевнений у собі

На думку психолога Емі Маккріді, автора книги "Як перевиховати маленьких диктаторів", батьки часто позбавляють дитину віри в себе, можливості вчитися на помилках і долати нещастя. Раз по раз стикаючись з реальним світом, розбещені діти губляться, не розуміють, як це виправити, і починають сумніватися в своїх здібностях.

Претендує на весь ваш вільний час

Розбещена дитина сильно залежить від своїх близьких, бо він – центр їх всесвіту. Так, важливо приділяти увагу синові чи доньці, але діти повинні розуміти, що у батьків є свої потреби. Коли все життя сім'ї крутиться навколо бажань дитини, це вірна ознака того, що дитина розбещена.

Дитина не визнає авторитетів, вступає в суперечки з дорослими

Нормально, коли батьки відстоюють інтереси своєї дитини, але якщо за закритими дверима вони не розбираються у проблемах, а продовжують критикувати вчителів та інших дорослих, то у дитини виникає відчуття власної безкарності.

Йому починає здаватися, що лише він завжди правий, а всі інші – "дурні". До того ж, для розпещеної дитини навіть тато не авторитет.



Вчіть дитину поважати дорослих і рідних / Фото change one life

Дитина не знає ціну грошам

Батьки повинні дати дитині розуміння того, що гроші заробляються, а не "беруться з тумбочки". Якщо ж мама чи тато постійно купують дитині все, чого вона хоче, то вони ризикують виростити розбещену дитини, яка не вважає сімейний бюджет важливіше свого "хочу".

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Дослідження показують, що розпещені дітиу дорослому віці мають менше шансів на фінансову самостійність і набагато більше схильні до ризику банкрутства. Вони можуть брати кредити на щохвилинні капризи, не замислюючись про те, як будуть потім розраховуватися.

Не вміє керувати своїми емоціями

Всі ми деколи не справляємося з емоціями, але у розбещених дітей немає навіть шансу навчитися контролювати себе. Будь-яке горе для них справжня драма, а сміх стає настільки ж нестримним, як і сльози. Вони не звикли стримуватися, аналізувати, говорити про те, що з ними відбувається і що вони відчувають.