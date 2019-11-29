Жінка створила для себе неймовірний весільний наряд з клаптиків суконь своїх знайомих: фото

43-річна Беккі вийшла заміж за Чі Маркхена у вересні 2019 року. У свій найважливіший день у житті дівчина одягнула дивовижну сукню, яку зшила за три тижні з клаптиків суконь своїх клієнтів.

Матеріал вона отримала абсолютно безкоштовно, повідомляє Ukr.Media.

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Жінка розповіла, що на створення вбрання в неї пішло 3 тижні, а матеріал дістався їй абсолютно безкоштовно.

Беккі працює масажисткою і якраз під час масажів вона розповіла клієнтам про свою ідею весільного плаття з клаптиків інших суконь. Знайомі вирішили їй допомогти та вирізали шматки тканин з суконь своїх матерів і бабусь. Так плаття стало символом, який об'єднав багатьох людей по всьому світу.



Жінка за три тижні пошила сукню

Прикрасила сукню Беккі із прикрас з скриньки своєї матері, а частину ґудзиків зрізала з вінчального плаття сестри.

Чому дівчина не вдягнула звичайну весільну сукню? Беккі відмовилася від традиційного вбрання через те, що живе з своїм вже законним чоловіком багато років разом та виховує шестеро дітей. Тому, за її словами, було б не правильно і не романтично одягнути звичайну вінчальну сукню.



Ця сукню зроблена з клаптиків інших суконь

Цікаво, що у сукню Беккі вшила шматочок сланцю, який взяла з кар'єру неподалік її рідного дому, а також обручки батьків.