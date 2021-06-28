Відео інциденту оприлюднили у мережі. На ньому видно, як дівчата спершу голосно сперечаються, а потім починають битися.

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Бійка на концерті Басти в Одесі

Головне протистояння вечора почалося з того, що одна незадоволена дівчина попросила присісти прихильниць Басти, які перебували у віп-столика і перекрили вид на сцену.

Дівчата відмовили й за це їх облили водою. Одна з дівчат плеснула з келиха в відповідь, а потім кинула в кривдницю цим же келихом і завдала кілька ударів дівчині внизу.

Поєдинок завершився сльозами дівчини, якій перекрили перегляд концерту. Сам Баста не звертав увагу на цей інцидент.

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Зауважимо, що нещодавно російського репера виключили з переліку осіб, яким не можна в'їжджати на територію України. Тож він вирішив дати кілька концертів у великих містах.

Попри протести активістів, концерти таки відбулися. Так, запланований на 27 червня одеський концерт відбувся в клубі "Ібіца", попри погрози активістів зірвати виступ.