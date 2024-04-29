Очолює виробництво "Калібрів": СБУ повідомила про підозру учаснику нападу Росії на Україну

Правоохоронці викрили одного із творців повітряних ударів по Україні. Ним виявився гендиректор російської компанії "Дослідне конструкторське бюро "Новатор".

За даними слідства, ця компанія бере активну участь в агресії проти України, адже є одним із найбільших постачальників смертоносних "Калібрів" для окупантів.

Дивіться також У Дніпрі 14-річна дівчинка вистрілила у знайому: поліція почала розслідування

Наближений до Кремля

Так, підозру отримав гендиректор цієї компанії Фарід Абдрахманов, посадовець, який входить до близького оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

У СБУ стверджують, що Абдрахманов брав безпосередню участь у підготовці та здійсненні повномасштабного вторгнення на територію нашої держави.

Задля цього він організував серійне виробництво та безперебійні поставки ракетного озброєння для ворожої армії.

У подальшому росіяни масово використовували "Калібри" для повітряних ударів по Україні. Окупанти випускали ці ракети з підводних човнів та надводних кораблів Чорноморського флоту, атакуючи об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Наразі вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у міжнародний розшук.

СБУ викрила очільника виробництва "Калібрів" / Фото Офіс генпрокурора

Керував пограбування Чорнобильської АЕС