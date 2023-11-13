Хайповими діями призводить до трагедії, – Подоляк жорстко розкритикував Фаріон

Мовознавиця Ірина Фаріон фактично "здала" студента із тимчасово окупованому Криму російській ФСБ. Він написав їй листа зі словами підтримки, а вона виклала це в мережу та не приховала його особисті дані. До нього прийшли окупанти. Хлопця змусили вибачатися на камеру.

Та з цим треба закінчувати. Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, зауваживши, що є звернення Уповноваженого ВР з прав людини, аби СБУ перевірили на склад злочину дії Фаріон.

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"Бачимо людину, яка своїми діями хайповими призводить до особистої трагедії", – наголосив Подоляк.

Радник керівника ОП додав, що на окупованих територіях, зокрема, в Криму, працює агресивна репресивна машина Росії. Країна-агресорка депортує людей, відправляє в табори, а когось "фільтрує" на місці.

Тим часом є люди, які далекі від того, що відчувають українці на окупованих територіях. І ці люди практично відверто продовжують "віддавати" мешканців тимчасово окупованих територій ворогу. Михайло Подоляк назвав правильним те, що омбудсмен звернувся до СБУ.

Це не є питання свободи слова. Це не є питання політичної дискусії. Це питання відповідних конкретних порушень законодавства України, щонайменше. Окрім того, це питання аморальності,

– сказав радник голови Офісу Президента.

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