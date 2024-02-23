Навіть ефективніші за російські: яка загроза від іранських балістичних ракет

Росія могла отримати велику партію балістичних ракет з Ірану. Вони відрізняються від російських модифікації та можуть становити більшу небезпеку для України.

Усе через те, що збивати іранські ракети може бути важче. Детальніше про ракети з Ірану, що отримала Росія, 24 Каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Чим особлива балістика з Ірану

Про поставку іранських балістичних ракет до Росії почали говорити іще з жовтня минулого року. Водночас фактів використання цієї зброї по території України не було. Чого не скажеш про, наприклад, північнокорейську балістику, якою Росія вже кілька разів атакувала Україну.

Втім у виданні Reuters повідомили, що Тегеран таки передав Москві близько 400 балістичних ракет Fateh-110, зокрема Zolfaghar.

Ці ракети відрізняються від російських модифікацій, тому їм потрібні свої пускові установки та свої оператори. Цілком можливо, що їх може бути 400, тому що Fateh-110 є фактичною варіацією ракет "Зельзал", що створені у 90-ті роки. Їхню кількість могли накопичити,

– зауважив Олександр Коваленко.

Ракети ж Zolfaghar є новішими. Їх повноцінно презентували у 2017 році, коли іранські проксі використали цю ракету на території Сирії.

"Це стало результатом зближення Росії та Ірану, тому не виключено, що Zolfaghar – це ракета, яку створили за використанням також і російських технологій. Вони швидко дозволили змінити дальність ураження цілей вдвічі", – наголосив військовий оглядач.

Якщо раніше в Ірану були ракети, що могли вражати ціль на дальності 300 – 350 кілометрів, то дальність польоту Zolfaghar – майже 700 кілометрів. Ця ракета навіть відрізняється від російських модифікацій, адже бойова частина відокремлюється від розгінного блоку, що теоретично значно ускладнює процес її перехоплення.

"Це може свідчити про те, що Росія з Іраном співпрацювала у питанні ракетних технологій ще з 2014 року. Якраз тоді, коли проти Росії почали вводити санкції і вона почала зближуватись ще й з Північною Кореєю", – зазначив Коваленко.

Ці країни-вигнанці почали виробляти кращі ракети приблизно в один час, тож можна припустити, що це сталося не без втручання Росії.

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