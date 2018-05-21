Файне Місто і революція: чим дивуватиме фестиваль у 2018-ому

Міжнародний музичний фестиваль Файне Місто – вже не просто музичний фестиваль, це – Місто Вільних людей з власною архітектурою, громадянами, законами та навіть органами місцевого врядування. Відтак організатори заявили про зміни і цікавинки, які чекають на цьогорічних фестивальників.

Як розповів співорганізатор фестивалю Файне Місто Володимир Пасяка, усім цьогорічним змінам фест завдячуєм лише Файним Людям та фестивальній атмосфері, яку вони створюють: "Ми надалі залишаємось музичним фестивалем, просто вносимо деякі корективи. У свою чергу доповнюємо та розвиваємо ідею фестивалю, як окремого міста, Файного міста – міста вільних людей. Міста, де кожен забуває про всі свої повсякденні проблеми і може переселитися у світ щастя, любові та добра".

Кожному – по паспорту

При вході на фестиваль кожен мешканець Файного Міста отримає паспорт Файної Людини. Що він дає? За його наявності кожен може легалізувати свій сімейний стан незалежно від раси, віросповідання, статі, освіти та кольору волосся у місцевому РАЦСі.

Також на паспорті буде зазначена вся необхідна та корисна інформація для відпочинку на Файному Місті: розклад виступу артистів, розміщення всіх вулиць та районів фестивалю, інформацію про розваги, конкурси, свята Файного Міста, цікавий квест, пройшовши який відвідувачі отримають приємний бонус від фестивалю та ще багато інших приємностей та цікавинок.

Своя Конституція і закони

Головний законодавчий орган – це Міністерство Файних Справ. Тут визначатимуться закони та правила, за якими житиме Місто Вільних Людей. Всі Файні Люди, які заходять до Міністерства, стають Файними Міністрами. А щоб вирішення справ не стало рутиною, на території Міністерства працюватиме Трибют Сцена.

Єдиним законом, що залишатиметься незмінним на Території Вільних Людей – це Конституція Файного Міста (правила перебування на фестивалі), за дотриманням якої буде слідкувати Патруль Файного Настрою.

Кожен мешканець може вносити свої ідеї, побажання та зауваження щодо організації міста. Для цього треба звернутися у міську Ратушу – головний виконавчий орган в центрі фестивалю, звідки здійснюється управління. До кожної поради та рішення міська Ратуша буде прислухатися та реалізовувати гарні ідеї для покращення якості життя у місті.

Окремі райони, квартали та житлові масиви

За шість років Файне Місто перетворилось на великий мегаполіс відпочинку, розваг і дозвілля.

Кожна сцена буде знаходитись у своєму мікрорайоні:

Main Stage в Старому Місті

Dark Stage в Промзоні,

Light Stage в Чайна Тауні,

Крім сцен ключовими локаціями є:

Файний Біч: UFO Stage, басейни, пляж, лаундж-зона, спорт зона, атракціони,

Централ Парк: амфітеатр, бібліотека, лаундж-зона,

Площа Ринок: хендмейд-ярмарок та вулична їжа,

Беверлі-Хілз - платне наметове містечко,

Сайлент-Хіл - безкоштовне Наметове Містечко.

Регі Сцена стане головним фестивальним Храмом, де кожен мешканець зможе зануритись у світ любові, миру і добра.

Окрім вищезазначеного до послуг Файних Людей у Файному місті велопрокат, кінотеатр, літературна сцена, лекторії, вуличний театр, дитяча та ігрова зони, караоке, майстер-класи та навіть салон краси.

І одразу декілька свят та чимало хедлайнерів

Не обійдеться Файне Місто і без міських свят та карнавалів. Протягом фестивалю мешканці відсвяткують День Міста, День Конституції та День Файних Людей.

Основні анонси ще попереду, а на сьогодні оголошено:

Main Stage

The Rasmus (Фінляндія), Amaranthe (Швеція-Данія), Воплі Відоплясова, Pianoбой Дмитрий Шуров, The Gitas (США), KOZAK SYSTEM, Карна

Dark Stage

BETRAYING THE MARTYRS (Франція), Adept (Швеція), Vader (Польща), To the Rats and Wolves (Німеччина), ANNA, Infected Rain (Молдова), Morphine Suffering, 1914, MegamasS, Septa, IGNEA

Light Stage

Beissoul & Einius (Литва), Bloom twins (Британія), Один в каное, Vivienne Mort, Курган & Агрегат, Хамерман Знищує Віруси, Naviband - Belarus, Fontaliza, Sasha Boole, Феликс Шиндер и Деньги Вперед

Фестиваль Файне Місто – це незабутня атмосфера абсолютної свободи, передчуття пригод, натхнення та шаленого відриву. Емоційний заряд, який отримують відвідувачі, залишається з ними весь рік. Жоден, хто хоч раз завітав на фестиваль, не пропустить цю подію ніколи.

Придбати квитки можна тут.