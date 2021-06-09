Фонд боротьби з корупцією Навального визнали екстремістською організацією: політик відреагував

Московський міський суд у середу, 9 травня, визнав Фонд боротьби з корупцією та регіональні штаби Олексія Навального екстремістськими організаціями. Вони мають негайно припинити роботу.

Окрім того, екстремістською організацією визнали Фонд захисту прав громадян. Відповідно до рішення суду, штаби Навального не можуть організовувати акції.

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Що заборонили організаціям

Поширювати будь-яку інформацію;

здійснювати фінансові операції;

брати участь у виборах;

організовувати акції.

Реакція Навального

На своїй сторінці в інстаграмі Навальний прокоментував рішення суду словами: "коли корупція – основа державної влади, борці з корупцією – екстремісти".

Політик зауважив, що навіть не хоче обговорювати посміховисько, яке у Росії називають судом. Матеріали справи були державною таємницею, а судовий процес – закритим.

Окрім того, Навальний розповів: його ніхто не запросив на судовий процес. Начебто Навальний до штабів Навального не має жодного стосунку.

Водночас політик переконаний, що його справа продовжить свою історію. Навальний наголосив, що основою всього є не назви, папери чи офіси. Його команда – це люди, які об'єднують тих, хто за чесні суди та рівність перед законом для всіх.

Таких – мільйони. Ви – такі. Поки ви є, і ми нікуди не зникнемо. Зараз все зрозуміємо. Розберемося. Змінимося. Еволюціонуємо. Пристосуємось. Але від своїх цілей і ідей не відступимо. Це наша країна,

– заявив Навальний.