Пов'язують з Росією: ФБР підтвердило причетність хакерів DarkSide до кібератаки трубопроводу

Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що відповідальними за кібератаку на мережу Colonial Pipeline є хакери DarkSide. Їх вважають пов'язаними з Росією.

У відомстві наголосили, що розслідування триває. Водночас вже на цьому етапі можна сміливо робити певні висновки.

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ФБР підтверджує, що хакерська група DarkSide несе відповідальність за напад на мережу Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими державними партнерами над розслідуванням,

– мовиться у повідомленні.

Президент США Джо Байден ще раніше зауважив: "є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії".

Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто не причетна до кібератаки.

Кібератака на мережу Colonial Pipeline: головне

Системи одного з найбільших трубопровідних операторів Colonial Pipeline Company постраждали через кібератаку. Хакери застосували спеціальні програми, здатні зашифровувати файли на атакованих комп'ютерах. В епіцентрі ризику збою поставок палива опинилися 13 штатів.

Оператор Colonial Pipeline Company забезпечує паливом приблизно 50 мільйонів жителів США. Через кібератаку влада Штатів оголосила надзвичайний стан.

Хакери DarkSide ніколи не атакують російськомовні сайти. Це вважається одним з головних доказів зв'язків зловмисників з Росією.