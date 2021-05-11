Пов'язують з Росією: ФБР підтвердило причетність хакерів DarkSide до кібератаки трубопроводу

Федеральне бюро розслідувань підтвердило, що відповідальними за кібератаку на мережу Colonial Pipeline є хакери DarkSide. Їх вважають пов'язаними з Росією.
Джерело:The Hill
У відомстві наголосили, що розслідування триває. Водночас вже на цьому етапі можна сміливо робити певні висновки.
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ФБР підтверджує, що хакерська група DarkSide несе відповідальність за напад на мережу Colonial Pipeline. Ми продовжуємо працювати з компанією і нашими державними партнерами над розслідуванням,
– мовиться у повідомленні.
Президент США Джо Байден ще раніше зауважив: "є дані, що дійові особи з цих хакерських програм перебувають в Росії".
Тим часом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія начебто не причетна до кібератаки.Зауважте! Хакери DarkSide ніколи не атакують російськомовні сайти. Це вважається одним з головних доказів зв'язків зловмисників з Росією.
Кібератака на мережу Colonial Pipeline: головне
- Системи одного з найбільших трубопровідних операторів Colonial Pipeline Company постраждали через кібератаку. Хакери застосували спеціальні програми, здатні зашифровувати файли на атакованих комп'ютерах. В епіцентрі ризику збою поставок палива опинилися 13 штатів.
- Оператор Colonial Pipeline Company забезпечує паливом приблизно 50 мільйонів жителів США. Через кібератаку влада Штатів оголосила надзвичайний стан.