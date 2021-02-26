ФБР пропонує 250 тисяч доларів за "кухаря Путіна" Пригожина

Федеральне бюро розслідувань США пропонує 250 тисяч доларів за інформацію, що допоможе затримати російського бізнесмена Євгена Пригожина. Останнього називають "кухарем Путіна" та пов'язують зі створенням приватної військової компанії "Вагнера".

Пригожин зараз перебуває у розшуку в США. Його звинувачують у намаганні вплинути на президентські вибори.

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Що у ФБР заявляють про Пригожина

Пригожина розшукують за обвинуваченням в "причетності до змови з метою ввести в оману США". Мовиться про перешкоджання та порушення законних функцій Федеральної виборчої комісії, Міністерства юстиції США та Державного департаменту країни.

За даними ФБР, з початку 2014 року по 16 лютого 2018 року він був головним спонсором Санкт-Петербурзького агентства інтернет-досліджень. Пригожин нібито контролював і схвалював дії агентства щодо втручання в політику та вибори США.

Зокрема, як з'ясувала спецслужба, агентство:

купило американський комп'ютерний сервер,

створило сотні фейкових онлайн-персонажів (ботів),

використовувало викрадені особисті дані людей зі США.

Мета таких дій – "втручання в політичну систему Сполучених Штатів, включно з президентськими виборами 2016 року".

ФБР також повідомляє, що Пригожин має зв'язки у Росії, Індонезії, Катарі та Естонії, а також може переховуватись від правосуддя за межами країни.

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Оголошення на сайті ФБР щодо Пригожина / Скриншот 24 каналу

Інші подробиці про Пригожина

Як повідомляє російський Forbes, у 1998 році бізнесмен відкрив у Санкт-Петербурзі ресторан New Island. Це місце стало популярним серед політичної та бізнесової еліти Росії. Заклад неодноразово відвідував і Володимир Путін, зокрема тут російський президент приймав президентів Франції та США.

Компанії бізнесмена з 2011 року займаються постачанням їжі в освітні, медичні та державні установи Росії. За інформацією російської служби "Радіо Свобода", за 9 років компанії Пригожина уклали понад п'ять тисяч держконтрактів на загальну суму в 209 мільярдів рублів (приблизно 78 мільярдів гривень).

Пригожина пов'язують з організацією так званої фабрики тролів (групи провладних блогерів в Санкт-Петербурзі).

Підприємця звинувачують в спробі втручання в президентські вибори у США 2016 року. 16 лютого 2018 року Федеральний окружний суд у Вашингтоні видав ордер на арешт Пригожина. Йому висунули обвинувачення у змові з метою вчинення шахрайства проти США.

Компанії, пов'язані з Пригожиним, неодноразово подавали позови проти "Фонду боротьби з корупцією" та його очільника Олексія Навального. ФБК, зі свого боку, звинувачував бізнесмена у постачанні неякісної їжі в дитячі садочки та школи, а також у спалаху через це дизентерії серед дітей.