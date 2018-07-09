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Федерація футболу України підтримала Домагоя Віду через скандал з гаслом "Слава Україні!"

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Огнєн Вукоєвіч та Домагой Віда
Огнєн Вукоєвіч та Домагой Віда

Федерація футболу України направила листи до ФІФА та УЄФА через ситуацію, що склалася навколо гравця національної збірної Хорватії Домагоя Віду.

Нагадаємо, колишній захисник київського "Динамо" Домагой Віда разом з членом тренерського штабу збірної Хорватії Огнєном Вукоєвічем (теж виступав за "Динамо") записали відеозвернення, де пролунало "Слава Україні!", а також те, що перемога збірної Хорватії над росіянами присвячена "Динамо" та Україні. Після цього ФІФА винесло попередження Віді, але вирішило його не дискваліфіковувати, а Огнєна Вукоєвіча звільнили з національної збірної.

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У ФФУ заступилися за колишнього гарвця киян, назвавши цю ситуацію цькуванням.

У цій ситуації ми займаємо чітку і безкомпромісну позицію: футболіст, який багато років виступав за легендарний український клуб та заслужив шану його вболівальників, має право висловити вдячність та повагу до України та наших уболівальників! Жодні дисциплінарні правила ФІФА не містять норми, яка б забороняла такі дії,
– йдеться в заяві ФФУ.

Окрім того, у Федерації направили звернення до ФІФА з відповідним поясненням щодо гасла "Слава Україні!", а також до УЄФА з проханням підтримати позицію ФФУ у ФІФА.

Лист ФФУ до ФІФА

Лист ФФУ до УЄФА

"Гасло "Слава Україні!" є привітанням, вшануванням пам’яті загиблих, патріотичним символом незалежності, свободи та волелюбності українського народу, а також гаслом, яке часто використовується українськими вболівальниками для підбадьорювання своїх команд під час матчів. У той же час це гасло не містить жодного негативного чи образливого змісту, як і інші подібні гасла, наприклад, "Слава Хорватії!" чи "Слава Франції!", – нагадали у ФФУ.

 

 

Теги: Новини спорту Чемпіонат світу з футболу - 2018 Хорватія Скандал
Джерело: 24 Канал
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