Якщо вам здається, що ця історія не супер важлива, то ви трошки помиляєтеся. Посада спікера Верховної Ради – це фактично друга людина в державі. Якщо президент не може виконувати свої обов'язки, то їх перебирає спікер Ради.

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Як у нас було у 2014 році, коли Віктор Янукович одного дня сів у маршрутку поїхав з Києва. І водій його віз невідомо куди, хоч Янукович і кричав водію АСТАНАВИТЕСЬ. Але водій їхав і їхав, аж поки нещасний Янукович не вийшов у Ростові-на-Дону. Там його і висадили без зворотного квитка – і досі він не може повернутися до України, біднесенький.

Тож у 2014 кілька місяців обов'язки президента України виконував спікер Верховної Ради Олександр Турчинов. Тому посада є супер важливою для держави і те, що влада вирішила змінити ні з того ні з сього людину на такій важливій посаді – це не дуже позитивний знак.

З іншого боку, ми вже до такого мали б звикнути – адже в уряді міністри міняються постійно. Якщо ви читали мої попередні публікації, то можете пам’ятати, що я чи не кожного разу розповідаю, що у нас знову поміняли міністра. І це теж не дуже позитивний знак, бо як будувати і, що найважливіше, втілювати довготермінові плани, якщо тебе можуть за кілька тижнів зняти без попередження.

В об'єктиві – спікер / фото – пресслужба Верховної Ради

Отож, повертаємося до Дмитра Разумкова та нового спікера. То чому його вирішили зняти? О, я вам зараз розповім аж чотири версії.

Одні кажуть, що президенту не сподобалося те, що Разумков намагався дистанціюватися від нього і почав поводитися як самостійний політик, а не член команди "Слуг народу".

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Інші кажуть, що причиною став відеоролик, котрий Разумков опублікував минулого року на початку нової сесії Ради. А, як відомо, відеоролики у нас вже є кому знімати в країні – офіс продакшну знаходиться на вулиці Банковій, 11.

У ролику Разумков без заторів їде на роботу в центрі Києва – що вже переносить цей ролик у категорію наукової фантастики – і наприкінці звертається до порожньої зали засідань Верховної Ради. Я його розумію – деколи із порожньою залою простіше працювати, ніж коли в ній є народні депутати.

Хоча я гадаю, що президента злякало, що Дмитро Разумков їздив без паска безпеки. І президент вирішив просто подбати про друга – не буде службового автомобіля, будеш їздити на безпечному метро. Там від станції метро "Хрещатик" сім хвилин пішки до Ради. Я так постійно роблю, дуже зручно.

Ще інші кажуть, що Володимир Зеленський нещодавно побачив пораду Лі Кван Ю Петра Порошенка, коли той був президентом: "Почніть з того, що посадіть трьох своїх друзів". І, як любить робити чинний президент, вирішив втілити те, що не вдалося президенту попередньому.

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Ще є версія, що президенту не сподобалися дії Разумкова щодо антиолігархічного закону. Дмитро Разумков вирішив спитати у Венеціанської комісії їхню думку про вже підписаний президентом законопроект. Не гугліть, Венеціанська комісія – це такий дорадчий орган Ради Європи, котрий оцінює різні законопроєкти на відповідність європейським стандартам та цінностям. Власне, важливий момент – це дорадчий орган, його висновки не є обов’язковими до вітлення, але корисними. Але, як правило, законопроекти надсилають ДО розгляду, а не після другого голосування та підпису президента.

Як би там не було, але Верховна Рада буквально вбила весь робочий тиждень на цю справу.

"Вбили" Разумкова на посаді та робочий тиждень

Спочатку у понеділок на погоджувальній депутати фракції "Слуга народу" за словами пресслужби, зробили демарш у знак незгоди із діями Разумкова. Хоча, це також співпало у часі, коли обговорювали офшори президента.

У вівторок Верховна Рада відсторонила Дмитра Разумкова від головування. І тоді ж зненацька виявили, що Рада не встигла затвердити порядок денний. Так, свій робочий порядок денний.

З речами – на вихід / фото – пресслужба Верховної Ради

Тому в середу Рада зібралася голосувати те, що не потребує внесення в порядок денний. Там теж є важливі питаня – як от постанови чи перейменування населених пунтків, ну але камон, це теж треба планувати.

Аж на третій день, у четвер, Рада відправила у відставку Дмитра Разумкова. "За" проголосували 284 депутати, але лише 215 із фракції "Слуга народу". Поки вважається, що у них у фракції 244 особи. "Проти" майже у повному складі проголосували фракції – сюрприз сюрприз – ОПЗЖ та "Європейська солідарність".

Зрештою, дивуватися вже нічому не треба – регламентної процедури й так не дотримано, тому все голосування, за бажання, можна називати… по-різному.

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Але нового голову ВР у четвер обрати не встигли. Це сталося аж у п'ятницю. Після купи виступів, висувань кандидатів та самовідводів залишилося три кандидатури – тодішній перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук та двоє нардепів від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко та Яна Зінкевич.

Як в'яжеться присутність двох депутатів з опозиції із їхніми ж заявами, шо вони не підтримують кадрові призначення чинної влади? Та ніяк, але молодці, що не втратили нагоду себе прорекламувати.

Отож, у п'ятницю закінчилася спікеріада. Новим головою Верховної Ради обрали Руслана Стефанчука. Але яка то "спікеріада" – менше тижня. От у 1998 році спікера три місяці не могли обрати, ото були пригоди.

Олександр Корнієнко оглядає нове робоче місце / фото – пресслужба Верховної Ради

Але тепер, коли колишній перший заступник голови ВР сам став головою, то на його посаду є вакансія. І навіть двоє депутатів зголосилося – Олександр Корнієнко та Софія Федина.

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Але в п'ятницю депутати не встигли обрати першого заступника і перенесли це питання на наступний тиждень. Тож…

Хто стане новим першим заступником голови Верховної Ради?

Для кого Стефанчук звільнив місце у президії?

Кому народні депутати покажуть зелене світло?

Дивіться у нашому новому шоу!

(Справді, це треба подивитися – текстом описати це дуже важко)

Відставка Разумкова, новий віцеспікер, 5600 | Випуск 23 | А шо там в Раді?

5600 – проблеми для підприємців

Доки не почалася наша мініспікеріада, Верховна Рада підтримала спеціальну процедуру розгляду законопроекту 5600. Це потенційно поганий законопроект для всіх підприємців – я про це вже розповідав, залишу лінк в описі.

На жаль, депутати готові зробити ще гірше – бо спеціальна процедура передбачає, що у кожної фракції буде можливість поставити на голосування лише 5 правок. Що, в принципі, просто мізер. Бачите, влада умудряється робити неприємні речі незалжено від того, хто є спікером в Раді.