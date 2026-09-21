Федоров пропонував Зеленському провести вибори до звільнення: президент відмовився через 2 людей

Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що у червні 2026 року пропонував президенту Володимиру Зеленському провести вибори в Україні. Глава держави відхилив цю ініціативу через ризик конкуренції з боку посла у Великій Британії Валерія Залужного.

Подробиці повідомляє видання "Українська правда" з посиланням на інтерв'ю з ексочільником оборонного відомства.

Що сказав Федоров про пропозицію провести вибори?

Політик намагався переконати главу держави зосередитися на історичній спадщині замість політичних розрахунків.

"Я прямо сказав президенту, що потрібно проводити вибори, бо тоді ви перестанете про них думати й будете думати про свій пам'ятник. Він запитав: У чому твій інтерес? Я відповів: У перемозі у війні", – розповів Михайло Федоров.

Колишній урядовець вважав, що літній період був сприятливим для переобрання чинного президента на тлі активних атак на столицю агресора та позитивних новин із Криму і Донбасу. Володимир Зеленський спершу виявляв готовність до такого кроку, проте підготовка зупинилася після з'ясування позицій можливих опонентів.

Ідею проведення швидких виборів остаточно відкинули нібито після того, як відмовилися знімати свої кандидатури посол України у Великій Британії Валерій Залужний та очільник Офісу президента Кирило Буданов.

За наявною інформацією, Валерія Залужного викликали до Києва для розмови щодо його політичних амбіцій, де президент напряму запитав про намір балотуватися восени 2026 року.

Дипломат підтвердив свій намір брати участь у виборчих перегонах, пояснивши це високим рівнем довіри з боку громадян.

Політичні перспективи та залучення інвестицій

Після публічного заклику до відновлення виборчого процесу в умовах війни Федоров заперечив участь у будь-яких політичних союзах.

За словами Федорова, він отримував численні пропозиції щодо фінансування власних проєктів, проте зараз не шукає політичних партнерів.

Нагадаємо, раніше ми писали, що увечері 18 серпня Михайло Федоров оприлюднив відеозвернення про необхідність пошуку механізмів для проведення виборів в Україні, попри складні умови воєнного стану.

Також ми повідомляли, що ексміністр прийняв пропозицію очільника оборонного відомства Італії Гвідо Крозетто й обійняв посаду його радника з оборонних інновацій.