Чи планують вручення повісток та проведення виборів у Дії: Федоров відповів

У Єдиному порталі державних послуг Дія наразі не планують вручення повісток. Зокрема, жодних виборів за допомогою застосунку також не проводитимуть.

Натомість Дія відкриє код для розробників з усього світу. Про це в етері телемарафону розповів віцепрем'єр з цифрової трансформації Михайло Федоров.

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Федоров заперечив вручення повісток в Дії

Міністр відреагував на інформацію стосовно вручення повісток за допомогою застосунку Дія.

Не планується ані повісток, ані виборів,

– запевнив він.

Водночас Федоров заявив, що у лютому 2023 року планують відкрити код. За його словами, це дуже важливий крок з точки зору відкритості, прозорості та технологічності.

Це означатиме, що розробники з усього світу зможуть подивитися як саме працює застосунок.

У Дії відбудуться зміни

Як зазначив Федоров, найближчим часом у застосунку планують запустити можливість реєстрації шлюбу онлайн.

Можна буде просто одружитися в Дії по відео. Я не буду робити спойлер, але там буде багато цікавих елементів цього процесу. І це також буде унікально для всього світу. І це дозволить нашим військовим одружуватися по суті на дистанції,

– розповів міністр.

Зокрема, планується запустити кабінет пацієнта. За словами Федорова, таким чином люди зможуть швидко отримувати інформацію, коли записуються до лікаря та власне під час візиту. Мовиться про рецепти та інші необхідні дані.

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