Посол Німеччини щодо вступу України у НАТО: В Альянсу проблеми з країнами, де є війна

Анка Фельдгузен заявила, що Північноатлантичний альянс завжди мав проблеми з державами, де йде війна. За словами німецької дипломатки, це головна причина, чому Україну не беруть до НАТО.

Вона зазначила, що наша країна має багато впливових партнерів, які підтримують українські амбіції приєднатися до Альянсу. Однак "це не станеться завтра, оскільки це буде політичне рішення".

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НАТО завжди мав проблеми з країнами, де є війна. Бо одна з переваг НАТО – п'ята стаття Вашингтонського договору. І всі бояться бути з Росією у прямій війні,

– сказала посол Німеччини в Україні.

Потрібно підготувати Україну до вступу в НАТО

Анка Фельдгузен наголосила, що з нашою державою Альянс співпрацює буквально кожного дня. Дипломатка пояснила, чому НАТО взяв до себе країни Балтії, хоча Росія погрожувала не допустити цього.

Це було політичне рішення, маленьке вікно можливостей. Я впевнена, що для України воно також колись відкриється. І треба зараз добре працювати, щоби підготувати Україну до цього моменту,

– додала вона.

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