Феномен Зеленського: чинний президент зробив те, що не вдалось Порошенку

Президент України Володимир Зеленський впевнено рухається второваною стежкою Олександра Лукашенка. Принаймні, так вважає Петро Порошенко.

Він у 2019 році Зеленському програв вибори. Відтоді Порошенко не втомлюється за це мститися, чим може, а саме – постійною критикою.

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Українці не погоджуються із Порошенком

Утім схоже, що більша частина українців із такою думкою Порошенка не погоджуються. За свіжими опитуваннями соціологів з групи "Рейтинг", якби вибори президента відбулися найближчими вихідними, то саме Зеленського українці знову переобрали б на цю посаду.

Свої голоси за Зеленського готова віддати третина опитаних. Водночас за його найближчого конкурента Петра Порошенка свої голоси віддають лише 13% з тих, хто прийшов би на дільниці.

Простіше кажучи, за Зеленського наразі в Україні – кожен третій, а за Порошенка – кожен восьмий. Ще простіше – на одного прихильника Порошенка в цій країні маємо трьох прихильників Зеленського. З таким розкладом у Порошенка, як ви самі розумієте, шансів немає жодних.

Феномен Зеленського

І у 2019 році, і у 2021 році рейтинг Зеленського (рейтинг його підтримки серед українців) перебуває приблизно на одному і тому ж рівні.

Чесно кажучи, це реально якийсь феномен.

Якби я мав хоча б маленькі сумніви у доброчесності соціологів групи "Рейтинг", то міг би подумати, що вони десь помилилися чи зманіпулювали в опитуванні і оприлюднили неправильні цифри.

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Але оскільки саме в рейтингах від пана Антиповича (який цю соціологічну групу очолює) я жодних сумнівів не маю, тому й кажу, що це просто феномен якийсь нам із Зеленським.

Овдієнко: Рейтинг кумирів злітає до небес і обвалюється

Зазвичай як воно відбувається – ми з вами, українці, миттєво закохуємося у свого нового кумира. Так само майже миттєво ми в ньому розчаровуємося. Відповідно, рейтинг того кумира спочатку злітає до небес, але дуже швидко катастрофічно обвалюється.

Наприклад, Порошенко у 2014 році мав 55% підтримки українців. Але у 2016 році його рейтинг обвалився втричі – до 15%. З Зеленським, теоретично, абсолютно так само мало б бути. Таке йому прогнозували фахівці, про таке його попереджали навіть прихильники.

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Його рейтинг тримається на тому ж рівні і на третій рік його президентства. Це реально феномен, так не мало б бути (зважаючи, що ми своїх президентів при владі завжди не любимо і затято їх критикуємо). Але із Зеленським в нас стався такий виняток з правил, така нова наша політична реальність.

Чому Порошенку не вдалось

Але чому Зеленському вдалося те, що не вдалося Порошенкові, як саме чинному президенту вдається утримувати прихильність українців?

Можливо, завдяки усім тим непопулярним і нездійсненним, здавалося б, крокам, на які сам Порошенко свого часу не наважився, хоча й обіцяв.

Мовиться про зняття недоторканності з депутатів, про відкритий ринок землі, про 100 разів осміяну "порохоботами" диджиталізацію (яка реально запрацювала і з ніг на голову перевернула спілкування українців з державною бюрократією).



Зеленському вдалось те, що не зробив Порошенко / Фото "Главком"

Мовиться про сукупність усіх тих речей (зроблених за Зеленського), яких ти не можеш не помічати, бувши хоч "порохоботом". Як видно із соцопитувань, українці їх помічають й цінують, віддаючи належне нинішньому президенту.

Не прийміть мої слова за вихваляння Зеленському – у жодному разі. Просто так стається, що ця констатація очевидного виходить йому вихвалянням.

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До речі, ще один момент, чому нинішній рейтинг Зеленського від соціологів мені особливо цікавий, бо на носі в нас "заруба" олігархів з державою у парламенті. Там депутати повинні проголосувати у другому читанні за антиолігархічний закон Зеленського.

Мені дійсно цікаво, як високо підстрибне рейтинг шостого президента, якщо він таки дотисне депутатів за цей закон проголосувати. Або як низько його рейтинг підтримки серед українців обвалиться, якщо цю битву з олігархами Зеленський програє, коли народні обранці законопроєкт провалять.