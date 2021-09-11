Феномен Зеленського: постійні провали "слуг" не шкодять рейтингу президента

Володимир Зеленський перебуває на посаді президента вже майже 2,5 роки. За цей час його рейтинг залишився таким, як і був, попри часті провали від команди "Слуга народу".

Думки мої тихі про наших із вами кумирів, у яких ми швидко закохуємось, але потім так само швидко розчаровуємось. Згадайте Віктора Ющенка, Петра Порошенка, Семена Семенчека чи Надію Савченко.

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Кожен із них був нам спочатку реально героєм. Спочатку українці кожного прославляли мало не до небес, щиро покладаючи на них величезні сподівання. Проте вони зрештою нас дуже і дуже розчарували.

Схема прославляння-розчарування

Так само мало би бути з нашим нинішнім президентом – Володимиром Зеленським, з якого українці собі миттєво "зліпили" кумира. Українці мали би розчаруватися у Зеленському вже на 1 році його перебування у владі.

На 2 році у владі ми мали би його якщо вже не зненавидіти, то принаймні – як мінімум – глибоко розчаруватися.

Перевірена на попередніх "кумирах" схема прославляння-розчарування у разі Зеленського чомусь дала збій. Його рейтинг підтримки українцями й на 3 рік перебування у владі тримається на тому самому рівні. Це направду якийсь нонсенс та справжній феномен, який мені відверто незрозумілий.

У Зеленського "шухляда" наробленого

Зеленському є чим похвалитися:

скасування недоторканності депутатів;

ринок землі;

нові дороги;

диджиталізація.

З диджиталізації, до речі, всі спочатку сміялися. Проте її плоди зараз усі із задоволенням використовують. Похвалитися Зеленському і справді є чим, але ж ми з вами хіба об'єктивні до хороших справ? Ні та 100 разів ні.

Ми хороші справи сприймаємо, як щось абсолютно посереднє. Мовляв, так це ж і є їхня робота й обов'язки.

Натомість усі помилки від влади ми навпаки чудово запам'ятовуємо, адже нам владу все ж таки цікавіше критикувати. У нас уже за останнє десятиліття напрацювався рефлекс, що ми чекаємо від влади лише погане.

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Свіжі провали "Зе-команди"

Зазвичай влада найгірші сподівання завжди виправдовує. Навіть нинішня не втомлюється "підкидати" свіжі помилки:

Микола Тищенко, який силою затикав рота опозиційному депутату;

Андрій Клочко з 70-річною мамою-мультимільйонеркою;

Олександр Трухін із "секретної" ДТП.



Тищенко, Клочко та Трухін / Колаж 24 каналу

Тищенко, Клочко, Трухін – це ж все "слуги народу". Люди, яких саме Зеленський привів до влади. Він їх буквально за руку завів до парламенту.

"Чорні плями" не бруднять Зеленського

Найцікавіше і найдивніше, що провали "слуг" не кидають тінь на Зеленського. Незважаючи на те, що команда регулярно втрапляє в усілякі скандали та брудні історії.

Як так може бути – мені відверто не зрозуміло. Можливо, це і є феномен Зеленського. Через це його рейтинг і тримається на високому рівні 3 рік поспіль.

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Феномен Зеленського в тому, що бруд від його людей до нього самого не пристає. "Слуги народу", за яких він теоретично мав би нести відповідальність, зашкварюються. Проте українці не бачать у провалах провини й відповідальності президента.

Не беруся судити чи це добре, чи це погано. Лише констатую, що Володимир Зеленський і на 3 рік свого президенства продовжує нас дивувати своєю нетиповістю і несхожістю на попередників.