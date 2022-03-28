Деякі українські громадяни вирішили стати на бік ворога та сприяють його злочинам. Таке рішення є неймовірною дурістю – зрадників не приймають навіть вороги.

Ворогу вдається заручитися підтримкою деяких українських громадян. Зрадники вирішили співапрцювати з військовими окупантів.

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Феноменальні дурні

Президент України Володимир Зеленський нагадав зрадникам, що окупанти не поважають навіть "своїх".

Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б,

– сказав глава держави.

Дивіться відео звернення Володимира Зеленського