Феноменальні дурні, – Зеленський звернувся до тих, хто співпрацює з військами окупантів
28 березня 2022 , 00:47Читать новость на русском
Деякі українські громадяни вирішили стати на бік ворога та сприяють його злочинам. Таке рішення є неймовірною дурістю – зрадників не приймають навіть вороги.
Ворогу вдається заручитися підтримкою деяких українських громадян. Зрадники вирішили співапрцювати з військовими окупантів.
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Феноменальні дурні
Президент України Володимир Зеленський нагадав зрадникам, що окупанти не поважають навіть "своїх".
Що ж вони зроблять з чужими зрадниками? Сказав би їм: подумайте. Але знаю, що думати таким людям нічим. Інакше і зрадниками не стали б,
– сказав глава держави.
Дивіться відео звернення Володимира Зеленського