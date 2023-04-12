Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП обрали запобіжний захід
Джерело:Укрінформ
Україна продовжує очищуватися від УПЦ МП. Окрім того, проросійським попам не уникнути відповідальності за свої дії. Цього разу суд обрав запобіжний захід для Феодосію – митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП.
Про рішення суду 12 квітня повідомила Богдана Кулик – речниця Черкаської обласної прокуратури. Вона оголосила, що одіозний митрополит перебуватиме під домашнім арештом.
Зверніть увагу На Житомирщині 2 громади розірвали зв'язки з УПЦ МП
Митрополит (Феодосій – 24 Канал) перебуватиме під домашнім арештом 60 діб,
– мовиться у повідомленні Кулик.
Феодосію інкримінують розпалювання міжконфесійної ворожнечі, а також – виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії Росії проти України, глорифікації її учасників.
Першу підозру проросійському попові оголосили ще у лютому 2023 року, другу – у квітні.
Суд переніс розгляд апеляції Паші "Мерседеса"
- Суд переніс розгляд апеляції Паші "Мерседеса", який наразі перебуває під домашнім арештом та носить електронний браслет. Спершу розгляд мав відбутися 10 квітня. Водночас тепер Паші "Мерседесу" доведеться потерпіти: засідання перенесли на 21 квітня. Тепер одіозний митрополит УПЦ МП зустріне Великдень у своїй "маленькій хаті без світла й тепла", яка виявилася розкішним маєтком, який ще у 2016 році оцінили у 1 300 000 доларів.