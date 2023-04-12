Митрополиту Черкаської єпархії УПЦ МП обрали запобіжний захід

17:53

Україна продовжує очищуватися від УПЦ МП. Окрім того, проросійським попам не уникнути відповідальності за свої дії. Цього разу суд обрав запобіжний захід для Феодосію – митрополиту Черкаському і Канівському УПЦ МП.