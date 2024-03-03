У Феодосії знищено нафтогін окупантів, – "Атеш"

Рух спротиву на окупованому півострові не дає окупантам ні хвилини спокою. Зокрема, там повідомили, що знищили нафтогін окупантів.

Вночі проти 3 березня у Криму лунали вибухи. Активісти руху "Атеш" повідомили, що вночі був приліт на нафтогін у Феодосії.

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Збитки колосальні

Про це активістам повідомили члени їхнього руху, які мають доступ до інформації окупаційних органів влади. За інформацією агентів, наслідки прильоту усували аж до ранку.

До слова, цей нафтогін є важливим, адже ним нафта рухається до Росії.

Збитки колосальні,

– мовиться в повідомленні.

Втім, деяких жителів Криму більше турбували вибухи саме тому, що вони заважали спати. Мовляв, неділя, не у всіх вихідний день, а окупантам хочеться відпочити.

Раніше повідомляли, що вибухи дійсно лунали біля нафтобази. Місцеві заявляли про потужні вибухи, приліт в районі нафтобази у Феодосії та перекриті дороги. Місцеві телеграм-канали писали, що вибухи не вщухали понад годину, а деякі – бідкалися на постійний проліт безпілотників.

Крім того, у російському міноборони заявили про масовану атаку безпілотних летальних апаратів. Окупанти нарахували аж 38 таких дронів, які нібито намагались атакувати окупований півострів. Традиційно, російські військові заявили про успішну роботу "пе-ве-о", яка "збила" усі безпілотники.

Однак довіряти російським заявам про роботу протиповітряної оборони не варто. Зокрема, наприкінці 2023 року у Бєлгороді через непрофесійні дії російських операторів ППО ракета впала в центрі міста.

У Криму час від часу лунають вибухи