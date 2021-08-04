Можливо, сам Монастирський вирішив, щоб Геращенко пішов, – політолог

Антона Геращенка звільнили з посади заступника міністра внутрішніх справ. Є 2 версії, чому це зробили саме зараз.

Можливо, кандидатуру Геращенко дійсно не погодили. Про це в ефірі на 24 каналі повідомив політолог Володимир Фесенко.

До теми Антона Геращенка звільнили з посади заступника глави МВС

Перша версія

За його словами, це означає, що продовжується заміна людей Арсена Авакова на людей Дениса Монастирського і тих, хто належить до президентської команди.

"Тобто міністерство повністю контролюватиме президентська команда", – наголосив Фесенко.

Друга версія

Арсен Аваков подав у відставку 13 липня з посади глави МВС. Уряд призначив на його місце Дениса Монастирського.

Іншою версію, як наголосив політолог, є те, що Монастирський вже починає розставляти "своїх" людей. Це може бути статусний момент.

Можливо, сам Монастирський вирішив, що краще, щоб Геращенко пішов,

– зазначив політолог.

Адже раніше Монастирський був помічником у Геращенка, а зараз він – міністр, а Геращенко мав би бути заступником. Психологічно – ролі і статуси змінилися. Це могло бути мотивом для звільнення.

Політолог прокоментував звільнення Геращенка: дивіться відео