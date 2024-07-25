Пекіну не сподобалися певні дії Путіна: що стоїть за запрошенням Кулеби до Китаю

Візит Кулеби до Китаю – це буквально робота на "мінному полі". Але вона надзвичайно потрібна для України, бо можна отримати хороший результат.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко, зауваживши, що великих очікувань від візиту Кулеби до Китаю не потрібно мати. Одразу значних результатів не буде.

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Чого очікувати від візиту Кулеби до Китаю

Як наголосив Фесенко, Україні потрібно виходити з того, що Китай – близький союзник Росії. Однак принаймні на офіційному рівні він не підтримує війну проти України, хоч і не засуджує. Там іде формальний нейтралітет, який більш-менш нас влаштовує. Головне, аби Китай не перейшов до прямої підтримки зброєю Росії.

Візит міг відбутися саме зараз з низки причин. Насамперед і Україну, і Китай турбує проблема мирного процесу. Китай не приїхав на Саміт миру, але може бути впливовим посередником і має певний вплив на Росію. Україна могла б донести Китаю думку, щоб Росія мала реалістичну позицію без нахабних вимог.

Китай хоче бути посередником. Але є інша причина запрошення. Ситуативна. Китаю не сподобалися візити Путіна в КНДР та В'єтнам. Американці деколи говорять, що "на нашому задньому дворі іншим країнам нічого не можна робити". От їм і не сподобалося, що Росія на "їх задньому дворі" починає власну гру,

– зазначив Фесенко.

Ще одна причина – візит прем'єр-міністра Індії до Москви. Контекст їхньої зустрічі можна описати у фразі "ми дружимо, щоб менше залежати від Китаю". Це – ситуативні речі, але на таких розбіжностях Китаю з Росією теж потрібно "грати".

Цілком може бути, що Україна також домовилася про певне постачання енергетичного обладнання. Можливо, Китай напряму допомагатиме, але чимось посприяє.

Загалом візит Кулеби до Китаю є правильним. Він не дасть негайних результатів. Але може допомогти у роботі з країнами Глобального Півдня. А також – може вплинути на нахабство Росії.

Але варто пам'ятати, що Китай не зацікавлений в перемозі України, бо вони сприймуть це як перемогу США. І поразка Росії їм не вигідна, бо це посилить Росію. І вона стане їх геополітичним суперником. А Китай хоче, щоб Росія і далі була залежною від них. Це – "мінне поле". Але на ньому треба працювати,

– наголосив Фесенко.