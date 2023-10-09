"Довкола вмирали люди, а я тихо лежала": учасники фестивалю в Ізраїлі розповіли, як вижили

На кордоні з Сектором Гази повинен був відбутися фестиваль Supernova, тож на дійство приїхали тисячі людей. Однак терористи ХАМАСу після вторгнення вбили сотні відвідувачів.

Любителі музики з нетерпінням чекали на фестиваль, присвячений єврейському святу Суккот – на подію приїхали близько 3 тисяч людей. Однак терористи ХАМАС, які прорвалися через кордон з Сектора Гази, жорстоко вбили сотні людей.

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На місці проведення фестивалю знаходять тіла

Напад на фестиваль Supernova стався 7 жовтня, у день вторгнення бойовиків ХАМАС в Ізраїль. Очевидці розповідають, що терористи з'явилися несподівано і почали розстрілювати відвідувачів, брати їх у заручники.

Одна з учасників на ім'я Ортель пригадала, що першою ознакою того, що щось не так, стали сирени на світанку, які попереджали про ракетний удар. Потім відпочивальники почули постріли і "почалась різанина, як у фільмах жахів".

Вони вимкнули електрику і з'явилися раптово, нізвідки. Увійшли всередину і відкрили вогонь в усіх напрямках,

– сказала вона.

Вона розповіла, що учасники фестивалю намагалися втекти. Люди бігли пустелею і сідали у свої автівки, щоб виїхати, проте там вже були джипи з бойовиками, які відкрили вогонь по автівках. Життя Ортель врятувало дерево, в яке вона заховалася. Багато відвідувачів фестивалю, як вона, годинами ховалися в кущах і фруктових садах. Тим часом терористи ходили від дерева до дерева та стріляли всіх.

Я перевела телефон у беззвучний режим, а потім почала повзти по апельсиновому гаю. Наді мною свистів живий вогонь,

– сказала Ортель.

Інша дівчина, Гілі Йоскович, розповіла, що ховалась у саду помело.

Вони переходили від дерева до дерева і стріляли. Я бачила, як довкола вмирали люди. Я лежала дуже тихо. Не плакала і нічого не робила,

– сказала Гілі.

Ще один свідок Естер Борохова розповіла, що коли намагалась втекти, в її авто врізалась інша машина. За кермом був молодик, який звелів їй сісти. Вона так і зробила, але потім чоловіка застрелили. Дівчина сказала, що вдавала мертву, поки її нарешті не врятували ізраїльські військові.

Ізраїльські військові з'явилися приблизно через 3 години після вторгнення.

Згідно з даними пошуково-рятувальної організації Zaka, на місці фестивалю знайшли щонайменше 260 тіл загиблих. Наразі люди відчайдушно сподіваються знайти зниклих родичів і друзів, деякі з них можуть бути в полоні.

Це була спланована атака

Медик швидкої допомоги Янів, якого викликали на фестиваль, зазначив, що ніколи в житті не бачив нічого подібного. Він переконаний, що це була спланована засідка, адже коли люди вийшли з запасних виходів, на них чекали загони терористів.

Зазначимо, що від початку атаки на Ізраїль загинуло щонайменше 700 ізраїльтян. Тим часом бойові дії досі та терористичні акти з боку ХАМАС продовжуються.