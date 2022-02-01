Феєрична самоліквідація: окупанти у перший місяць 2022 року втратили 19 бойовиків
Джерело:Сергій Нещадим у твітері
Окупанти продовжують зазнавати небойових втрат на Донбасі. Вороги самоліквідовуються через необережне поводження зі зброєю та зловживання алкоголю.
Про це повідомив офіцер об'єднаних сил ЗСУ Сергій Нещадим в своєму твітері у вівторок, 1 лютого.
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Він оприлюднив дані, які свідчать, що у період з 1 по 31 січня 2022 року втрати окупантів склали 45 осіб:
- безповоротні – 19 (небойові 18, бойові 1);
- санітарні – 26 (усі небойові).
Окупанти за січень втратили 19 бойовиків / Скриншот з твітера Сергія Нещадим
Втрати окупантів з початку перемир'я
Сергій Нещедам поінформував, що з 27 липня 2020 року по 31 січня 2022 року втрати склали:
- Безповоротні – 452 (бойові 12, небойові 440);
- Санітарні – 586 (бойові 8, небойові 578);
- Озброєння та військова техніка 23 одиниці.
Текст публікації Сергія Нещедима:
Втрати орків з 01.01.2022 по 31.01.2022 склали 45 осіб.
Безповоротні (200) – 19, з них бойові 1, небойові 18.
Санітарні (300) – 26, всі небойові.