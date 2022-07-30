Хочуть дотриматись до 11 вересня, – Фейгін розкрив план Кремля щодо контрнаступу на Херсон

Україна планує деокупацію правого берега Дніпра. росіяни готуються до того, їх виженуть з Херсону.

Про це для 24 каналу розповів російський правозахисник Марк Фейгін. Він зазначив, що у звільнення Херсона мають повірити українці та самі Збройні Сили.

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"У цьому має переконатися і москва й зрозуміти, що росія не всесильна. Впродовж останніх 2 – 3 днів вона почала перекидати туди 800 одиниць техніки. Тобто підкріплюють угруповання на правому березі. Чи можна такою кількість стримати наступ? Напевно, його реально відтермінувати, щоб провести так званий референдум", – сказав Фейгін.

кремль шантажуватиме Захід

За словами російського опозиціонера, окупанти хочуть зробити дистанційне голосування за приєднання до росії. кремль вже мав такий досвід голосування онлайн на місцевих виборах росії у вересні 2021 року.

Провели пілотні вибори онлайн. Там було повністю все сфальсифіковане. Одна людина могла голосувати по 5 разів. Заявляли, що людина має право переголосувати. І тут вони скажуть, що проголосували 100%. Скажуть: "Ви що хочете, щоб люди під обстрілами ходили на дільниці? Ми ж не звірі, тому навіть дільниць не робимо",

– розповів Фейгін.

Він вважає, що кремль може зробити голосування за приєднання Херсонщини, яке триватиме тиждень або навіть місяць. Псевдореферендум спробують провести до 11 вересня.

Марк Фейгін Російський опозиціонер москві важливо, щоб деокупація Херсонщини не відбулася до 11 вересня, щоб вони могли оголосити це російською територією, а потім заявити, що йде наступ на їхню землю. Скажуть, що готові застосувати ядерну зброю для захисту своєї території.

Він вважає, що володимир путін хоче налякати Захід, щоб той не підтримував Україну у наступі.

"Я не впевнений, що в путіна вийде цей план. Проте ЗСУ можуть діяти набагато інтенсивніше й неочікуваніше, ніж кремлю здається. Я б не відкидав, що застосують неочікувану тактику, яка знищить все в корені. Це відбуватиметься у найближчі тижні", – додав Фейгін.

Спробують наступати на Миколаїв

За словами Фейгіна, росія використовує ті резерви, які може перекидати з інших фронтів. Це означає, що окупанти не можуть наступати скрізь одночасно. Тобто ніякого мільйонного війська вони не зберуть, а діють на окремих дільницях, досягаючи воєнних, а потім і політичних цілей.

Зараз росіяни спробують наступати на Миколаїв. Швидше всього, це роблять для того, щоб ЗСУ не наступали на Херсон. І мета – дотримати до референдуму,

– наголосив Фейгін.

Де ще може бути "референдум"

Співзасновник Інституту стратегічних досліджень і безпеки Павло Лисянський вважає, що 11 вересня "референдум" за анексію Херсонщини може відбутись у Донецьку. Оскільки саме в цьому місті готуються до голосування.

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