Кремль, який нажаханих зброєю США у руках воїнів ЗСУ, постійно намагається поширити різні фейки. Зокрема, про начебто "перепродаж" зброї третім сторонам.

Екскомандувач американської армії у Європі генерал Ходжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про контроль з боку США за постачанням зброї та обладнання для інших країн. За словами Ходжеса, є сувора звітність.

Зауважте Чи продовжать США підтримувати Україну після проміжних виборів, — генерал Ходжес

Американці хочуть, щоб за постачанням зброї був належний контроль. Люди хвилюються після того, як Штати втратили багато обладнання в Іраку та Афганістані.

У Штатах точно знають, що Україна використовує усю зброю, яку їй надають. Та робить це максимально ефективно. Ходжес зізнався: у нього немає жодних причин хвилюватися.

Тим часом фейки Кремля генерал назвав "беззмістовними повідомленнями".

Україна використовує абсолютно все, що їй дають, максимально ефективно. Тобто я за це взагалі не переживаю,

– заявив Ходжес.

ЗМІ повідомили про інспекцію зброї

ЗМІ повідомили, що США перевіряють обіг західної зброї в Україні на місцях. Для цього прибули американські військові. Наразі невідомо, на яких локаціях здійснюється інспекція. Водночас ЗМІ запевнили, що перевірка відбувається там, де дозволяє безпека.

Станом на листопад вже здійснили декілька перевірок. Результати – позитивні. У США заявили, що "українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та підтримували перевірки".

До теми – ексклюзивне інтерв'ю з Беном Ходжесом: дивіться відео