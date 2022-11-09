Взагалі не переживаю, – генерал Ходжес "знищив" фейк Кремля про "перепродаж" зброї
Кремль, який нажаханих зброєю США у руках воїнів ЗСУ, постійно намагається поширити різні фейки. Зокрема, про начебто "перепродаж" зброї третім сторонам.
Екскомандувач американської армії у Європі генерал Ходжес в ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу розповів про контроль з боку США за постачанням зброї та обладнання для інших країн. За словами Ходжеса, є сувора звітність.
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Американці хочуть, щоб за постачанням зброї був належний контроль. Люди хвилюються після того, як Штати втратили багато обладнання в Іраку та Афганістані.
У Штатах точно знають, що Україна використовує усю зброю, яку їй надають. Та робить це максимально ефективно. Ходжес зізнався: у нього немає жодних причин хвилюватися.
Тим часом фейки Кремля генерал назвав "беззмістовними повідомленнями".
Україна використовує абсолютно все, що їй дають, максимально ефективно. Тобто я за це взагалі не переживаю,
– заявив Ходжес.
ЗМІ повідомили про інспекцію зброї
- ЗМІ повідомили, що США перевіряють обіг західної зброї в Україні на місцях. Для цього прибули американські військові. Наразі невідомо, на яких локаціях здійснюється інспекція. Водночас ЗМІ запевнили, що перевірка відбувається там, де дозволяє безпека.
- Станом на листопад вже здійснили декілька перевірок. Результати – позитивні. У США заявили, що "українські чиновники були прозорими щодо розподілу зброї та підтримували перевірки".
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