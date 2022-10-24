Глава російського Генштабу вслід за Шойгу сів за телефон з байкою про "брудну бомбу"

Росія продовжує поширювати фейк про українську "брудну бомбу". Тепер у Велику Британію зателефонував начальник Генштабу ЗС РФ Валєрій Герасимов.

Герасимов зателефонував до начальника штабу Збройних сил Великої Британії адміралу Тоні Радакіну. Головною темою розмови була "брудна бомба", яку нібито готується застосувати Україна, як стверджують у Росії. Про це повідомляють росЗМІ.

До теми Командир сухопутних військ ЗСУ оцінив загрозу застосування Росією ядерної зброї

Продовження комедії: Росія продовжує розносити фейк про "брудну бомбу"

Радакін відкинув звинувачення Росії у тому, що Україна нібито планує дії, спрямовані на ескалацію конфлікту, та підтвердив незмінну підтримку України з боку Великої Британії.

У Міноборони Росії повідомляють, що після розмови з Радакіном Герасимов також зателефонував через "брудну бомбу" главі Комітету начальників штабів США Марку Міллі.

Міністр закордонних справ Сєргєй Лавров повідомив, що "деякі із співрозмовників" запропонували обговорити відомості про підготовку "брудної бомби" "на професійному, військовому рівні". За його словами, Росія дала згоду на це.

Прессекретар Міністерства закордонних справ Росії Захарова перейшла до погроз, вона закликає Захід звернути увагу на фейку інформацію про "брудну бомбу".

Навіщо Росії фейк про "брудну бомбу"

У Росії розповсюджують фейки про те, що Україна готується до "провокації", яка пов'язана з підривом так званої "брудної бомби" чи малопотужного ядерного боєприпасу.

Там стверджують, що мета Києва – звинуватити Кремль у застосуванні зброї масового знищення та запустити у світі потужну антиросійську кампанію, націлену на підрив довіри до Москви.

Міністр оборони Росії Сергєй Шойгу вирішив телефонувати міністрам оборони інших країн, "попереджаючи", що Україна буцімто готова застосувати "брудну бомбу".

Також у міноборони Росії заявили, що "привели в готовність сили та засоби на випадок підриву "брудної бомби" Україною".

Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні наголосив, що якщо Росія телефонує і розповідає, що нібито Україна щось готує, то це означає одне: Росія вже все це і підготувала.

Варте уваги – Для чого Росії фейк про "брудну бомбу": відео

Росія продовжує звинувачувати Україну у "провокації", подібні заяви вже не вперше лунають на адресу нашої держави. Черговий фейк може свідчити про те, що Кремль планує застосувати подібну зброю на території України.