Росіяни розганяють фейк про наступ ЗСУ на Бєлгород: з чим це пов'язано
Через поразки у війні проти України Росія шукає інформаційні приводи, щоб продовжувати мобілізацію населення. Для цього Кремль скоригував парадигму своєї агресії.
У Москві сподіваються, що риторика про зовнішню загрозу зможе відвернути населення від актуальних проблем у внутрішній політиці. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.
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Речник Східного угруповання зазначив, що російські пропагандисти продовжують розганяти істерію щодо "нападу" на Бєлгород через те, що у них змінилася парадигма війни.
Коли є загальний задум війни, під це вкладається все: сили, ресурси, шляхи наступу, в тому числі інформаційно-психологічне забезпечення. Їм потрібен особовий склад, потрібне продовження мобілізації й потрібно постійно рекрутувати людей. А відтак, тут працює лише одна схема – "вставай страна огромная" і "на нас нападуть",
– пояснив Череватий.
За його словами, за логікою Кремля нападуть "не просто українці", але і "афроамериканці, поляки й НАТО".
"Відтак, "всі під рушницю" і "всі до оборони". Іншим розумним шляхом це пояснити неможливо і для них це дуже великих зусиль вартувало. Те, що вони "оборонятимуть" Бєлгородську область – це єдина тема, тому що їм потрібно мобілізовувати людей", – додав військовий.
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На його думку, страх – це один з ключових мобілізаційних факторів, тому для російського керівництва основна інформаційна повістка – "обложена фортеця".
"Так простіше "продавати" своєму населенню першопричини збитків і стагнації економіки. Їхній наратив – що у них найкраща країна і найбільше ресурсів, тому їх всі хочуть розчленувати й захопити", – резюмував Череватий.
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Фейк про "напад" ЗСУ на Бєлгород: що відомо
- Російська пропаганда зараз активно популяризує фейк про те, що ЗСУ готують наступ на Бєлгород. Імовірно росіяни хочуть зняти частину військ з Білорусі, тому готують для цього інформаційне підґрунтя.
- Зараз російське суспільство відчуває всі складнощі війни на собі: економіка країни-агресорки просідає, а "друга армія світу" нічого собою не являє. На думку політолога Артема Бронжукова, відповідні фейки необхідні Кремлю, щоб якось підіймати військово-патріотичний дух росіян.
- Після програшу у війні в Росії почнуться процеси, які навіть без втручання України "перетворять цю державу на щось інше". Тож закиди щодо так званого "наступу" ЗСУ на територію країни-агресорки є абсурдними – переконаний радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.
- Водночас в ISW вважають, що Кремль може готувати операцію під "чужим прапором" у Бєлгородській області.