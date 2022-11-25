Росіяни розганяють фейк про наступ ЗСУ на Бєлгород: з чим це пов'язано

Через поразки у війні проти України Росія шукає інформаційні приводи, щоб продовжувати мобілізацію населення. Для цього Кремль скоригував парадигму своєї агресії.

У Москві сподіваються, що риторика про зовнішню загрозу зможе відвернути населення від актуальних проблем у внутрішній політиці. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

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Речник Східного угруповання зазначив, що російські пропагандисти продовжують розганяти істерію щодо "нападу" на Бєлгород через те, що у них змінилася парадигма війни.

Коли є загальний задум війни, під це вкладається все: сили, ресурси, шляхи наступу, в тому числі інформаційно-психологічне забезпечення. Їм потрібен особовий склад, потрібне продовження мобілізації й потрібно постійно рекрутувати людей. А відтак, тут працює лише одна схема – "вставай страна огромная" і "на нас нападуть",

– пояснив Череватий.

За його словами, за логікою Кремля нападуть "не просто українці", але і "афроамериканці, поляки й НАТО".

"Відтак, "всі під рушницю" і "всі до оборони". Іншим розумним шляхом це пояснити неможливо і для них це дуже великих зусиль вартувало. Те, що вони "оборонятимуть" Бєлгородську область – це єдина тема, тому що їм потрібно мобілізовувати людей", – додав військовий.

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На його думку, страх – це один з ключових мобілізаційних факторів, тому для російського керівництва основна інформаційна повістка – "обложена фортеця".

"Так простіше "продавати" своєму населенню першопричини збитків і стагнації економіки. Їхній наратив – що у них найкраща країна і найбільше ресурсів, тому їх всі хочуть розчленувати й захопити", – резюмував Череватий.

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