Буданов розповів, як пережив "свою загибель"
Джерело:Суспільне
Кремль неодноразово робив вкиди про нібито смерть голови української розвідки. У відповідь Кирило Буданов потролив російських пропагандистів.
Голова ГУР МО Кирило Буданов знову спростував фейк про нібито свою загибель, який розганяла кремлівська пропаганда. Очільник української розвідки висловився з приводу цього під час спілкування з журналістами.
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Як Буданов відреагував на вкиди Кремля
Під час відповіді на камеру український розвідник ледь стримав свій сміх.
Нормально, нормально,
– сказав він.
Також Буданов відповів на питання, чому росіяни поширюють цей фейк.
На його думку, у їхніх діях відсутня логіка. Голова ГУР процитував вислів "немає логіки в діяннях алкоголіка” та додав, що "тут ще й наркомани".
Буданов висміює російські фейки про свою смерть: відео
Як росіяни осоромилися з вкидами про Буданова
- Росіяни активно поширювали неправдиві чутки про нібито смерть голови української розвідки. Кремль навіть залучив до цього одіозного Іллю Киву.
- Колишній український нардеп заявив, що Київ буцімто оцифрував "мертвого Буданова" та змонтував з ним інтерв'ю. Після цього зрадника поставили на місце у соцмережах.
- Згодом Буданов виступив на телемарафоні. Там він спростував російські фейки та висміяв їх.
- А після цього представник ГУР МО Андрій Юсов у коментарі 24 Каналу зазначив, що кремлівські посіпаки тільки підіймають бойовий дух українським командирам своїми вкидами. Він також спростував та висміяв новий фейк росіян про "двійників" Буданова.