"Козак" виявився "Тигром": як росіяни намагаються видати власну знищену техніку за українську

Російські медіа почали поширювати відео начебто знищення української автівки. Однак це фейк і, ймовірно, окупанти опублікували ролик з ліквідацією власного бронетранспорту, просто знизивши якість.

Російські окупанти активно намагаються переконати всіх про неймовірні втрати Збройних Сил. Натомість свої вони приховують до останнього, лише недолуго виправдовуючись.

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Черговий російський фейк

Російські ЗМІ почали ділитися відео, на якому нібито українську автівку "Козак" у Запорізькій області знищив дрон. Однак вже класично для таких роликів, кадри мають надзвичайно погану якість, яка унеможливлює ідентифікацію транспорту. Однак в одному з моментів можна розгледіти силует автомобіля – він зовсім не схожий на "Козака".

Перш за все, крила над передніми колесами і капот української бронеавтівки мають зовсім іншу форму та розміщені вище, ніж у прикладу на відео. "Козак" має прямі грані, а не округлі, а також більш продовгувату форму каркаса.

Порівняння автомобіля з відео та "Козака" / фото "Без Брехні"

Однак ці ознаки можуть вказувати, що на відео російський броньований автомобіль "Тигр". Якість не дозволяє стовідсотково це стверджувати, однак крила над передніми колесами, форма та нахил капота слугують доказом знищення саме техніки окупантів.

Знищений транспорт нагадує російський "Тигр" / фото "Без Брехні"

Як працює пропаганда окупантів