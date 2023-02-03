Чи могли США домовлятися про мир з Росією: політолог розвінчав фейк

У ЗМІ з'явилась інформація, що США буцімто пропонували Росії "мир в обмін на українські території". З огляду на те, скільки Вашингтон уже інвестував в Україну своїх зусиль, вона видається очевидним фейком.

Про це 24 Каналу сказав політолог Валентин Гладких. Він наголосив, що війна триває, зокрема і в інформаційному просторі, а росіяни будуть продовжувати вкидати подібні тези через різні ЗМІ.

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Це стане прецедентом

Гладких зазначив, що для США принципово недопустимим є те, що одна держава використовує свою армію, щоб досягти якихось політичних цілей в іншій країні. Тож це вже не питання територіальної цілісності й державного суверенітету України. Це питання про світоустрій, про світовий порядок.

Проблема зараз не вирішується територіальними поступками, бо це прецедент,

– зауважив політолог.

За його словами, якщо Росія вийде з цієї війни з якимись здобутками, а путінський режим не буде покараний – це поганий прецедент, який потягне за собою ланцюгову реакцію в багатьох інших частинах землі.

Росіяни й надалі вкидатимуть подібні тези

Він виключає, що такі розмови могли лунати. Нині позиція України чітко окреслена президентом Володимиром Зеленським у формулі миру, де чітко прописано відновлення територіальної й державного суверенітету в межах міжнародно визнаних кордонів, після чого буде відбудова та покарання винних.

І ця формула, наголосив політолог, нині підтримується в світі по суті всіма, за винятком відверто маргінальних і подекуди терористичних режимів таких, як путінський в Росії.

Тому торгувати територією – не можна. Тим паче після того, скільки вони (США – 24 Канал) сюди інвестували вже своїх зусиль – як дипломатичних, так і фінансових інструментів дуже багато задіяно. Ну і військово-технічна допомога,

– зауважив Гладких.

Він наголосив, що війна триває, зокрема і в інформаційному просторі. Тому подібні тези росіяни будуть продовжувати вкидати через різні ЗМІ. Натомість довіряти можна лише офіційній інформації.

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