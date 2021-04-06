Російський фейк про загибель дитини на Донбасі: Україна звернулась в ОБСЄ

Україна надіслала ноту місії ОБСЄ через російський фейк щодо загибелі дитини біля Олександрівського. Просять відреагувати.

Російські медіа активно розповсюджували інформацію про загибель 5-річного хлопчика та старшої жінки нібито від вибухівки, яку скинув український безпілотник. Однак це виявилось цинічною брехнею.

До теми Моторошний фейк: окупанти на Донбасі звинуватили ЗСУ у вбивстві дитини

Підрозділи ЗСУ суворо дотримуються режиму припинення вогню, зокрема й заборони на використання безпілотників. Тому українська сторона звернулась до ОБСЄ, аби ті перевірили інформацію та відреагували.

Що відомо про російський фейк