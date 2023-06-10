Leopard багато, росіяни спітніють їх знищувати, – Світан про ІПСО щодо ліквідації танків

10 червня 2023, 19:00
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Міноборони Росії гордо прозвітувало про нібито знищення 8 танків Leopard та іншої західної техніки. Втім, на відео видно, що росіяни ліквідували комбайни.

Німецькі танки Leopard поки що не вводилися на бойове чергування у великій кількості. Про це 24 Каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан.

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Реальна ситуація із Leopard

Роман Світан наголосив, що росіяни порозстрілювати John Deere й намагалися видати їх реальні бойові машини. 

У нас Leopard багато. Щоб їх знищити, вони сильно спітніють!
– наголосив він. 

Росіяни одразу помітять, що Україна почне активно використовувати танки від західних партнерів на полі бою.

"Коли підуть Leopard, то це будуть батальйони по 30 одиниць як мінімум у складі мотострілецьких бригад", – зауважив Світан. 

За його словами, нині є інформація, що один Leopard підірвався на міні, втім бойова задача цієї бойової машини і полягає у прокладанні дороги для серйозних сил. Не виключення, що по танках може працювати артилерія, тому втрати точно будуть. 

"Найголовніше завдання цієї техніки – зберегти життя військовим", – переконаний він. 

Полагодити танки після виконання бойових завдань цілком реально. Тим паче, що для цього функціонують спеціальні майстерні. 

Роман Світан розказав, яка реальна ситуація із танками Leopard в Україні: дивіться відео 

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Автор: Дарина Хаміна