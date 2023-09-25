"Переворот у Польщі в обмін на вступ України до ЄС": у МЗС прокоментували фейк у ЗМІ
Джерело:Олег Ніколенко
Польські ЗМІ вигадали фейк про нібито плани окремих членів ЄС за допомогою України здійснити в країні державний переворот. У МЗС назвали це нісенітницею.
Польські ЗМІ почали масово ширити дезінформацію про "дивні умови" для вступу України в ЄС, які їй начебто висунули союзники. МЗС не залишило цю подію поза уваги.
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"Повалення влади в обмін на членство"
Польські ЗМІ гудуть про "зраду". Все почалося з коментарів кореспондентки польського телебачення ТVP в Брюсселі. Журналістка заявила, що Німеччина та Франція нібито пообіцяли Україні швидкий вступ до ЄС. Для цього вони начебто висунули їй вимогу – повалити нинішній уряд Польщі.
У МЗС заявили, що ця інформація не відповідає дійсності. По-перше, жодних подібних пропозицій від союзників Україна не отримувала. По-друге, втручатися у внутрішні справи Польщі ніколи не планувала.
Ба більше, Україна високо цінує підтримку Польщі у відбитті російської агресії, підтримці нашого шляху до членства в ЄС і НАТО,
– наголосив речник МЗС Олег Ніколенко.
Він також подякував польським громадянам, які виявляють солідарність із українцями. Так, Ніколенко згадав про нагородження українськими державними відзнаками поляків: журналістки Б’янки Залевської та медика-волонтера Даміана Дуди.
Закликаємо наших польських друзів не піддаватися на спроби провокацій, працювати разом задля ефективної протидії спільним викликам,
– йдеться у заяві МЗС.
Напруження в українсько-польських відносинах: останні новини
- Слід зазначити, що поширення фейку відбулося на тлі кризи у відносинах України і Польщі, яка виникла через зернову суперечку. Як відомо, Польща попри рішення Єврокомісії вирішила продовжити безстрокову заборону на агроімпорт з України. У відповідь наша держава подала позов до СОТ.
- Коментуючи цю ситуацію, президент Польщі порівняв Україну з потопельником, який рятуючись від Росії, "хапається за все, що може". А прем'єр Моравецький шокував заявою про призупинення постачання зброї Україні.
- Згодом Дуда пояснив, що заяву Моравецького неправильно інтерпретували. Той заявив, що його держава припинила постачати зброю Україні. Однак президент уточнив, що прем'єр мав на увазі, що Варшава не передає ЗСУ нове озброєння, яке закуповує в рамках модернізації власної армії.