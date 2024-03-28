Буданов зізнався, який російський фейк про себе вважає найабсурднішим
Російські пропагандисти нерідко поширюють фейки щодо начальника ГУР. Кирило Буданов зізнався, який з них вважає найабсурднішим.
Фейки, які про нього створювала російська пропаганда, очільник Головного управління розвідки Міноборони прокоментував під час форуму Kyiv Stratcom Forum 2024.
До речі У ФСБ заявили, що Буданов "законна ціль для Росії": у ГУР відповіли
"Голограма" або "мумія"
"На мій погляд, найабсурдніший фейк був, коли минулого року сказали, що мене вбили", – підкреслив Кирило Буданов.
Генерал-лейтенант пояснив, що з'явилися фото, де він разом з послом Японії. Російські пропагандисти поширили ці кадри з такими приписками: "Тут у нього такий нахил", "тут нема тіні".
Там дві версії було. Перша — "він ледве живий, у нього корсет стоїть". "Його просто як мумію тримають, підтримують, щоб не впав". Другий був варіант, що це взагалі голограма. Це вже серйозно так,
– зазначив начальник ГУР.
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Коротко про фейки щодо "смерті Буданова"
- Окупанти вже неодноразово намагалися розганяти фейки про нібито "смерть" начальника Головного управління розвідки МО.
- Російські пропагандисти писали, що очільник ГУР нібито "перебуває в комі після обстрілу". Рупори Кремля посилалися на статтю в німецькому журналі. От тільки у Stern заявили, що не публікували такої "новини".
- "Отже, ця історія – не більше ніж відвертий фейк, чергова фальшива новина російських пропагандистів", – наголосили у Stern.
- До речі, фейки розносив і "маленький гвинтик". Так, зрадник України Ілля Кива у червні 2023 року марив, що в нашій державі нібито "оцифрували мертвого Буданова".