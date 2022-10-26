Чому Росія раптово вирішила "воювати" із сатаною в Україні
26 жовтня 2022 , 12:49Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Віктора Шлінчака
Ну що, друзі, можемо спати більш-менш спокійно. В Москві повідомили, що бомбу вже "скасували" через "суету в руководящих кругах Киева".
Хроніки хворої фантазії
Тепер вони будуть воювати із "сатаністами". Очевидно, російська пропагандистська машина нарешті визначилась з описом ворога, який зрозуміє їх "глубинный народ".
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Бо сатана – це ж ясно, як Божий день. Він і в Африці сатана – дві руки, дві ноги, роги і хвіст. А от пояснити, чого бомба "брудна" і чого її, як чмобіків, не можна помити, – це ж треба багато слів знати. Навіть елементарних.
Звідки ростуть ноги у російського фейку про "брудну бомбу"
- Міністр оборони РФ Сєргєй Шойгу осоромився на увесь світ, заявивши, що Україна буцімто збирається підірвати на своїй території "брудну бомбу", переклавши провину за це на Росію.
- Під "брудною бомбою" мається на увазі суміш вибухівки та радіоактивного матеріалу. Приведення в дію такого пристрою забруднює великі території.
- Просування цього фейку окупантами може бути пов'язане із трьома причинами.
- Перша – анонс власних злочинних дій. Друга – намаганн відволікти увагу від провалів росіян на Херсонщині. Третя – намагання уникнути визнання Росії цивілізованим світом країною-терористом.
- Вигадану загрозу росіяни навіть винесли на обговорення на закритому засіданні Радбезу ООН.
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