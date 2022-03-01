Фейкомети в дії: у Херсоні крутять переозвучене відео Зеленського про капітуляцію

Окупанти можуть здійснити своїх намірів захопити українські міста, тому вдаються до брехні. Так, у Херсоні крутять фейкове переозвучене відео з президентом Зеленським про нібито капітуляцію.

Про це повідомив у телеграмі журналіст Андрій Цаплієнко.

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"В Херсоні крутять фейкове переозвучене відео Зеленського, начебто, в Київі підписана капітуляція. Ясно, що люди, які обізнані в інформвійні, в це не повірять. Але не всі мають імунітет до пропаганди", – написав журналіст.

Зверніть увагу: раніше у Міноборони та СБУ попередили про підступні плани ворога посіяти паніку серед українців шляхом поширення фейків про капітуляцію. Силовики запевнили, що здача інтересів України неможлива в жодному разі. Тож пам'ятайте про це, навіть якщо опинитеся без зв'язку та можливості перевірити інформацію.

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