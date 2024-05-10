Шахраї публікують фейкові графіки відключень світла: в Укренерго розповіли, де брати інформацію
Джерело:Укренерго
Російські війська погіршують стан української енергосистеми із кожним масованим ракетним обстрілом. Цим користаються шахраї і публікують фейкові графіки відключень світла.
В Укренерго зазначили, що вони не займаються публікацією графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційних ресурсах.
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В Укренерго розповіли кому не можна вірити
В Укренерго розповіли, що шахраї почали використовувати логотип та назву їх компанії у власних цілях. Зокрема, вони розповсюджують фейкові повідомлення про відключення світла.
Для розповсюдження фейкової інформації використовується телеграм-канал, який інформує про рух ракет чи дронів під час повітряних тривог.
Повідомлення, яке розповсюджують шахраї / фото Укренерго
Нагадуємо, що Укренерго не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача,
– зазначили в Укренерго.
Також актуальну інформацію про стан енергосистеми можна зайти на офіційних сторінках Укренерго в Facebook та Telegram.
Стан енергосистеми України: останні новини
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