Шахраї публікують фейкові графіки відключень світла: в Укренерго розповіли, де брати інформацію

Російські війська погіршують стан української енергосистеми із кожним масованим ракетним обстрілом. Цим користаються шахраї і публікують фейкові графіки відключень світла.

В Укренерго зазначили, що вони не займаються публікацією графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання можна відстежувати на офіційних ресурсах.

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В Укренерго розповіли кому не можна вірити

В Укренерго розповіли, що шахраї почали використовувати логотип та назву їх компанії у власних цілях. Зокрема, вони розповсюджують фейкові повідомлення про відключення світла.

Для розповсюдження фейкової інформації використовується телеграм-канал, який інформує про рух ракет чи дронів під час повітряних тривог.

Повідомлення, яке розповсюджують шахраї / фото Укренерго

Нагадуємо, що Укренерго не публікує жодних графіків. Актуальну інформацію про енергопостачання ви можете відстежувати на офіційному сайті вашого обленерго чи у вашому особистому кабінеті споживача,

– зазначили в Укренерго.

Також актуальну інформацію про стан енергосистеми можна зайти на офіційних сторінках Укренерго в Facebook та Telegram.

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