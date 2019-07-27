Філарет "без поважної причини" не прийшов на Священний Синод ПЦУ

У Київській православній богословській академії під головуванням митрополита Київського і всієї України Епіфанія відбулося чергове засідання Священного Синоду Православної Церкви України. Утім, почесний патріарх Філарет його проігнорував.

Синод ПЦУ відбувся у суботу, 27 липня. Головною темою було обурення тривалим насильством російської окупаційної влади проти Православної Церкви України в Автономній Республіці Крим. Про це мовиться на офіційному сайті ПЦУ.

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"У засіданні взяли участь усі члени Синоду, окрім почесного патріарха Філарета (без поважної причини) та архієпископа Рівненського і Острозького Іларіона (з поважної причини)", – кажуть у ПЦУ.



Почесний патріарх ПЦУ Філарет не прийшов на Священний Синод

Коротко про конфлікт у ПЦУ

Патріах Філарет вже багато говорив про незгоду з уставами ПЦУ, звинувачував митрополита Епіфанія у порушенні домовленостей: мовляв, на Об'єднавчому соборі 15 грудня 2018 року домовилися, що ПЦУ керуватиме Філарет, а Епіфаній лише представлятиме церкву за кордоном.

20 червня 2019 року патріарх провів так званий "Собор УПЦ КП". Там він заявив про відновлення діяльності Київського патріархату. Ще ж і надто – учасники зборів відкинули Томос. За їх словами, документ ставить ПЦУ у залежність від Константинополя.

Синод ПЦУ, який зібрався у відповідь на "собор Філарета", позбавив почесного патріарха його права управління Київською єпархією. Однак не вилучив його зі складу єпископату ПЦУ "за особливі заслуги в минулому".