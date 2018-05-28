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Фінал ЛЧ у Києві: стало відомо, скільки уболівальників подивилися гру "Реал" – "Ліверпуль"

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Фінал Лч у Києві між
Фінал Лч у Києві між "Реалом" і "Ліверпулем подивилися 61 тисяча 561 глядач / Офіційний сайт УЄФА

Фінальну гру головного футбольного турніру Європи Ліги чемпіонів, яка відбулася 26 травня у Києві, відвідали 61 тисяча 561 глядач. Така аудиторія на НСК "Олімпійський" зібралася, аби подивитися протистояння іспанського "Реала" з Мадрида та англійського "Ліверпуля" з однойменного міста.

Відповідні дані оприлюднив Союз європейських футбольних асоціацій УЄФА, пише інформаційна агенція "Інтерфакс-Україна".

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Зазначається, що номінальна місткість "Олімпійського" становить 70 тисяч 50 глядачів, але, у зв'язку з особливостями проведення таких матчів і великої кількості спеціальних гостей, а також журналістів, спочатку було відомо, що на фіналі ЛЧ місткість стадіону буде зменшено та вона складе близько 63 тисяч осіб.

До слова, фінал Євро-2012 між Іспанією та Італією, який також відбувався у Києві, тоді зібрав на НСК "Олімпійський" 63 тисячі 170 глядачів, а чвертьфінал цього турніру, в якому зустрічалися Італія та Англія, – ​​64 тисячі 340 уболівальників.

Матчі ж групового турніру українського Чемпіонату Європи за участю збірної Швеції, в тому числі проти України, своєю чергою також збирали по 63-64 тисячі фанатів.

Додамо, що

– у 2017 році фінал ЛЧ на стадіоні "Міленіум" у Кардіффі між "Реалом" і "Ювентусом" подивилися 65 тисяч 842 глядачі (за номінальної місткості стадіону у 74,5 тисяч);

– у 2016 році за фіналом "Реал" – "Атлетіко" на "Сан-Сіро" в Мілані спостерігали 71 тисяч 942 глядачі (вміщує 80 тисяч 18 осіб);

–  у 2015 році фінал "Барселона" – "Ювентус" на "Олімпіаштадіоні" у Берліні відвідали 70 тисяч 442 вболівальники (номінально вміщує 74 тисячі 64 особи);

– 2014 році фінал між "Реалом" і "Атлетіко" переглянули на "Ештадіу да Луш" у Лісабоні 60 тисяч 976 глядачів (за місткості у 65 тисяч 647 осіб).

Нагадаємо, сам фінал ЛЧ між "Реалом" і "Ліверпулем" завершився упевненою перемогою мадридців із рахунком 3:1. До слова, майже перед завершенням гри стався неприємний інцидент – на поле вибіг фанат, який завадив завдати удару Кріштіану Роналду.

Теги: Новини спорту Новини Києва Ліга чемпіонів Ультрас статистика Новини України
Джерело: 24 Канал
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