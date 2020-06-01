Деньги под подушкой теряют ценность во время кризиса. Чтобы сохранить свои сбережения и приумножить их – нужно инвестировать.

Сложная экономическая ситуация делит людей на два основных психологических типа. Одни считают, что лучше переждать ситуацию. Другие уверены, что возможности, которые возникают в кризис, нужно использовать. Узнайте, как увеличить ваш капитал, чтобы кризисный период стал трамплином для вашего финансового роста – в материале 24 канала.

Традиционные рецепты инвестиций

Чаще всего, когда встает вопрос о том, куда инвестировать, большинству на ум приходят лишь два варианта: открыть банковский депозит или купить недвижимость.

Доходность от депозита съедает инфляция

Стоит помнить, что вложившись в такие активы, вы, в лучшем случае, лишь сохраните свои деньги. В худшем - ваш капитал уменьшится на размер инфляции. Если вы откроете, например, депозит в гривне, то вы можете получить, 13% годовых. Однако если на Украине будет наблюдаться высокий уровень инфляции, то даже такой процент может не покрыть потенциальные потери.

Недвижимость – ненадежная во времена кризиса

При покупке недвижимости, вероятность приумножить капитал еще меньше. Средняя рентабельность при сдаче в аренду составляет всего 8-9% в год, а максимальная выгода едва достигает 10–12% годовых. При этом надо учитывать, что сдавая недвижимость, нужно платить налоги, а также быть готовым к различным рискам и сопутствующим расходам. Согласитесь, при таком уровне доходности и рисках, вкладывать средства в недвижимость совсем невыгодно.

Если посмотреть на рынок недвижимости за последние 12 лет, то видно, что во время финансового кризиса 2008 и кризиса 2014 стоимость жилья падала примерно на треть и что важно – так и не восстановилась до своего уровня. Учитывая, что сейчас как в мировой, так и в украинской экономике наблюдаются элементы кризиса, стоит рассмотреть более доходные варианты инвестиций.

Как приумножить ваш капитал

К счастью, в современном мире каждому из нас доступны широкие возможности для приумножения средств. Инвестиции в различные финансовые инструменты могут принести вам существенный доход, превышающий процент по банковскому депозиту или доходность от сдачи недвижимости в аренду. Сегодня каждый может вложить деньги и заработать на:

акциях известных мировых компаний;

фондовых индексах;

ведущих мировых валютах;

криптовалютах;

энергоносителях и металлах;

других активах.

Какой доход приносят инвестиции в финансовые инструменты

Эти активы могут не только показывать гораздо большую доходность, чем традиционные способы вложения денег, но и стабильно приносить вам прибыль.

Если бы в начале 2020 года вы купили акции компании Netflix, которая представляет отрасль онлайн-развлечений, то за почти полгода ваша прибыль составила бы более 33%, а инвестиции в акции онлайн-магазина Amazon принесли бы вам около 24,5% дохода.

Даже вложив деньги в такой актив как золото, который в течение всей истории человечества был способом сбережения средств, можно было увеличить ваш капитал на 13,8%, что в два раза превышает годовую доходность традиционных инструментов.



Как зарабатывать на финансовых рынках / Unsplash

Как начать зарабатывать на финансовых рынках

Для того, чтобы начать зарабатывать на финансовых рынках необходимо выбрать терминал для торговли. Одним из лучших приложений для торговли можно назвать Forex Club Libertex. Эта платформа доступна на телефонах с операционными системами iOs и Android, а значит использовать ее можно на любом телефоне буквально не вставая с дивана. Вам останется только зарегистрироваться и пополнить автоматически открыт для вас счет.

После этого можно начинать торговать. Выберите финансовый инструмент и спрогнозируйте направление движения его цены. Если вы ожидаете, что цена будет расти, то вам надо будет совершить сделку на покупку. Если вы считаете, что стоимость выбранного вами инструмента будет падать, то вам нужно будет его продать. Определившись с направлением - просто нажмите соответствующую кнопку в торговой платформе.

Как научиться правильно вкладывать деньги

Хотите начать получать высокую прибыль, используя современные финансовые инструменты? Заручитесь поддержкой профессионалов Forex Club, которые смогут рассказать о наиболее интересных возможностях для вложения средств и научить вас правильно инвестировать. Специалисты с многолетним опытом успешной работы на финансовых рынках научат вас правильно выбирать инструменты для инвестиций и вкладывать деньги с прибылью.