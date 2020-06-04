Деякі країни починають відновлюватися після коронавірусу. Це підігріває впевненість інвесторів у ринках.

Азійські акції зросли до свого 2-місячного максимуму через подальші очікування стимулювання урядом економічного відновлення після коронавірусу. Схоже відбувається з євро, яке може досягти свого багатомісячного максимуму. Натомість у Китаї та США гірша ситуація на ринках через напруженість у відносинах. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Азійські ринки відновлюються

Індекс MSCI Asia Pacific виріс на 0,43%, досягнувши найвищого рівня за майже 3 місяці.

Що таке індекс MSCI Asia PacificЦе індекс капіталізації Morgan Stanley по всіх країнах Азійські-Тихоокеанського регіону, який показує сукупний дохід, індекс капіталізації, що визначає експлуатаційні якості фондових ринків в 15 країнах Тихоокеанського регіону

Акції в Австралії зросли на 0,93% після того, як прем'єр-міністр країни представив четвертий стимулюючий пакет для відновлення економіки. На цей раз він спрямований на сферу будівництва.

Nasdaq Composite, S&P 500 і Dow Jones Industrial Average – близькі до того, щоб повернутися до своїх максимумів у лютому цього року.

Забезпечення ліквідності центральними банками – і очікування, що буде ще більше – допомагає підтримати активність інвесторів щодо ризикових активів,

– сказали старший економіст ANZ Research Ліз Кендалл і стратег Девід Крой.

Японські акції зросли на 0,41%, а південнокорейські акції на 0,28%.

Чому ринки Азії відновлюються

Азія була першим епіцентром пандемії коронавірусу, який поширився із Китаю. Багато країн зуміли побороти COVID-19 і почали відновлювати свої економіки. Натомість епіцентр перемістився спочатку до Європи, а згодом до Америки, Північної та Південної. Тому поки інші країни активно борються з коронавірусом, Азія відновлюється.

Що відбувається з євро

Євро продовжує зростати. Так, євро знову зміцніло напередодні засідання Європейського центрального банку у четвер, де очікується, що приймуть рішення з підтримки найслабших країн організації у погашенні їх боргів.

Крім того, очікують, що ЄЦБ збільшить розмір Pandemic Emergency Purchase Programme, на яку зараз передбачили 750 мільярдів євро. Вважають, що це може підняти євро до його багатомісячного максимуму.

Як напруженість між США та Китаєм впливає на ринки

На китайські акції новини про економічне відновлення мало вплинули через напруженість відносин з США та певній загрозі торговельної угоди.

Фондовий ринок Гонконгу впав на 0,11% через новий закон про національну безпеку.

Що передбачає закон про національну безпеку28 травня Китай прийняв закон про національну безпеку. Завдяки цьому закону китайська влада зможе в обхід уряду Гонконгу карати за дії, які в Пекіні будуть розцінювати як загрозливі для нацбезпеки і підривають державну владу в Гонконзі. Досі він вважався автономною територією в складі КНР.

Акції китайської авіакомпанії також впали після того, як адміністрація президента США Дональда Трампа заявила в середу, що вона заборонить китайським пасажирським перевізникам летіти до США з 16 червня.

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Ринки очікують, що в п’ятницю американський департамент праці може повідомити про рівень безробіття у травні. Очікують, що це буде найвищий рівень безробіття після Другої світової війни – майже 20% у порівнянні з 14,7% у квітні.