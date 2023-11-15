Після Дня подяки: у Сенаті США сказали, коли саме розглянуть запит Байдена про допомогу Україні
Джерело:CNN
Палата Представників США усе ж розгляне запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні. Це має статися після того, як у Сполучених Штатах пройде День Подяки.
У 2023 році американці відзначають це свято 23 листопада. Саме тоді конгресмени від обох партій обговорюватимуть частину прикордонної політики США.
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США розглянуть пропозицію Байдена щодо України
Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та украплення кордону з Мексикою. Він наголосив, що "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського".
Також Шумер наголосив, що більшість буде дуже наполегливо працювати, щоб досягти ухвалення допомоги. Він додав, що лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і його прохання включити охорону кордону до пакета є неприйнятними.
Ми маємо демократів і республіканців, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже високий пріоритет, завершити всі чотири справи, що мають підтримку обох партій у Палаті,
– підкреслив він.
Водночас на запитання про намагання Республіканської партії в Палаті представників поділити пакет на більш дрібні окремі законопроєкти, Шумер відповів, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох запитів, і він буде старанно працювати, щоб виконати всі чотири.
Палата представників ухвалила тимчасове фінансування
- Палата Представників США 14 листопада ухвалила рішення щодо тимчасового фінансування уряду США. Це сталося після тривалих та складних дискусій.
- Сам проєкт презентував спікер Палати представників Майк Джонсон. Водночас у пакеті немає фінансування ні для України, ні для Ізраїлю.
- Згідно з документом, до 19 січня фінансування піде для військового будівництва, справи ветеранів, потреби транспорту, житла та міністерства енергетики. Всі інші розгалуження уряду будуть підтримувати до 2 лютого 2024 року.