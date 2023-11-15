Після Дня подяки: у Сенаті США сказали, коли саме розглянуть запит Байдена про допомогу Україні

Палата Представників США усе ж розгляне запит президента Джо Байдена щодо фінансової допомоги Україні. Це має статися після того, як у Сполучених Штатах пройде День Подяки.

У 2023 році американці відзначають це свято 23 листопада. Саме тоді конгресмени від обох партій обговорюватимуть частину прикордонної політики США.

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Лідер республіканської більшості в Сенаті США Чак Шумер сказав, що комбінований пакет національної безпеки включає допомогу Ізраїлю, Україні, Тайваню та украплення кордону з Мексикою. Він наголосив, що "дуже сильно хоче, щоб усі чотири запити президента були схвалені – щодо України, Ізраїлю, гуманітарного та індійсько-тихоокеанського".

Також Шумер наголосив, що більшість буде дуже наполегливо працювати, щоб досягти ухвалення допомоги. Він додав, що лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл і його прохання включити охорону кордону до пакета є неприйнятними.

Ми маємо демократів і республіканців, які працюють разом, щоб спробувати розробити пакет безпеки кордонів, який матиме підтримку обох партій. Але ми повинні це зробити, і як тільки ми повернемося на День подяки, це буде дуже високий пріоритет, завершити всі чотири справи, що мають підтримку обох партій у Палаті,

– підкреслив він.

Водночас на запитання про намагання Республіканської партії в Палаті представників поділити пакет на більш дрібні окремі законопроєкти, Шумер відповів, що їм потрібна двопартійна підтримка всіх чотирьох запитів, і він буде старанно працювати, щоб виконати всі чотири.

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